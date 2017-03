Hvordan er dette mulig??

Kim-Runar (23) har bachelorgrad i «Drama, Theatre & Performance Studies», og det var i forbindelse med studiene i London at han lagde teaterstykket som handler om Tourettes-syndrom.

I stykket viser han opplevelsene fra hverdagen. Om hvordan folk opplever ticsene hans.

– For meg er det viktig å understreke at dette handler kun om mine opplevelser. Jeg ønsker ikke å generalisere om Tourettes. Folk opplever syndromet forskjellig, forteller Kim-Runar i ukens «Studio Sápmi».

– Nå er du på TV, man kan lett bli nervøs av mindre, fremkaller sånne situasjoner tics?

– Ja litt gjør det nok, alle situasjoner hvor man skal være stille, er jo forferdelige. Akkurat nå sitter jeg her og sliter veldig, men jeg skal holde for min egen … my own sanity, smiler Kim-Runar.

I «Studio Sápmi» fremfører Kim-Runar en scene fra stykket sitt. I skuespillet er det snakk om en gammel mann som tror at Kim-Runar er mentalt i ubalanse på grunn av ticsene.

Måten Kim-Runar skifter mellom rollene fra forteller til seg sjøl og igjen fra seg sjøl til den gamle mannen er intet mindre enn imponerende. Det er sånne stunder man kaller tv-øyeblikk.

Sesongavslutning

«Studio Sápmi» har sesongavslutning denne uka. Til siste programmet kommer Kim-Runar Klodiussen for å fortelle hvordan det er å leve med Tourettes-syndrom.

I tillegg kommer Instagram-kjendisen Astrid Mienna, hun har over 100.000 følgere. Ukens artist er Hanna Nutti, allerede som 11-åring ble hun en yndling blant Sámi Radios lyttere.

Instagram-kjendis

Astrid Mienna er også gjest i sesongens siste «Studio Sápmi». Hennes profil på Instagram er veldig populær, med 107.000 (i skrivende stund) følgere. Mienna legger ut interiørbilder.

– Interiørbilder er populære på Instagram, det er litt over 3 år siden jeg startet med dette. Sønnen min så interessen min for fotografering, og han foreslo at jeg burde begynne å legge bildene ut på Instagram, forteller Mienna.

– Med så mange følgere, blir du millionær av dette?

– Nei nei, jeg blir nok ikke millionær, smiler Mienna.

Interiørbilder har gjort Astrid Mienna til Instagram-kjendis. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Vil samarbeide

Astrid Mienna får forespørsler daglig fra firmaer som ønsker å samarbeide med henne.

– Det kommer mail nesten hver dag fra firmaer som gjerne vil samarbeide med meg. Samarbeidet går ut på at de sender varer til meg som jeg da fotograferer og legger ut på Instagram. Men jeg har ikke mange samarbeidspartnere. Jeg må sjøl like varene, jeg er litt kresen.

Lytternes favoritt

Ukens artist er Hanna Nutti, som er aktuell med nye låter. Sápmi ble kjent med Nutti allerede i 2003, da hun var 11 år gammel. Da sang hun Åsa Jinders «Av längtan till dig» på samisk.

Det var en sang Sámi radio lytterne satte pris på.

Ukens «Studio Sápmi» kan du se her.

Programmet sendes også på NRK1 onsdag klokken 2320.