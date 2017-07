Hvor ble det av Peder?

Vi skrur tiden tilbake, året er 2009, Peder er 13 år gammel. Han er ikke same, men interessen for det samiske er formidabel. Han har til og med eget samiske museum hjemme i kjelleren.

«Norge Rundt» overrasker unggutten med å ta han med til Finnmarksvidda, han skal endelig få møte samer.

Gjennom «Norge Rundt» programmet 6 februar (samenes nasjonaldag) får vi være med Peder når han får drømmen sin oppfylt.

Presidenten var stolt

På turen sin får Peder treffe samer, han får overrekt gaver av samer som er så glade for Peder sin begeistring for samer.

Daværende sametingspresident Egil Olli blir til og med rørt av Peder sin interesse for det samiske.

– Jeg er så stolt av deg! Hadde vi hatt flere slike som deg, hadde vi hatt masse ambassadører rundt om i verden, for det trenger vi, sa en rørt Egil Olli i 2009.

Selv mora til Peder var overrasket over sønnens interesse for samer.

– Da jeg fikk en gutt for 13- år siden, hadde jeg ingen anelse om at det var en samegutt jeg hadde fått. Det er litt rart at Peder har fått denne store interessen for samene, for vi har ingen tilknytning til samene, sa Randi Helgerud til NRK i 2009.

Hvor er du nå Peder?

Vi skrur tiden fremover igjen, til 2017. Peder Haugfos er blitt voksen, 21 år gammel. Han er student, skal begynne på 3 året i journalistutdanningen i Volda.

Interessen for det samiske er der fortsatt, men museet er lagt ned.

– Nå bor jeg i Volda, så det er ikke mulig å «drive» museet. Men interessen for det samiske er der fremdeles. På annet vis, i form av vennskap. Samlemanien har dabba litt av, forteller Peder.

Peder har lyst å jobbe med underholdning, gjerne som programleder for Norge Rundt. Foto: Privat

I 2009 hadde han et ønske om å bli same, finne seg samisk jente som kjærest. Hvordan gikk det?

– Jeg har foreløpig fått tak i ei norsk jente, fra Hamar, forteller Peder.

– Kjærligheten kan man ikke styre sjøl?

– Nei det er rart med det, sier Peder.

Du kan høre hele intervjuet med Peder Haugfos her. Der hører du blant annet hva drømmejobben til Peder er.