Husbrannen i Tromsø søndag ettermiddag er den tredje i løpet av helga.

En enebolig sto i full fyr etter klokken 14. Politiet har vært i kontakt med huseiere og leietakere . Ingen av disse skal være i huset, skriver politiet på Twitter.

– Nå blir dette enda mer skremmende. På vei for å se på skadene i mitt hjem blir jeg møtt av svart røyk, forteller Berit Louise Utsi til NRK.

NY BRANN: Ikke langt unna huset til Berit Louise Utsi sto denne boligen i brann søndag ettermiddag. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Mistanke om påtenning

Lørdag morgen brant hjelpesenteret til Dyrebeskyttelsen i Tromsø. 13 katter døde i brannen . Ikke langt unna senteret tok det fyr i carporten som står i tilknytning til Utsis bolig. Politiet har mistanke om at den ble påtent.

– At hjemme ditt brenner er en skremmende opplevelse for de aller fleste. Men når en ukjent person kan ha tent på hjemme ditt og dette kunne ført til tap av menneskeliv, så sitter det i kroppen. Det er veldig skremmende, sier hun.

Klokka seks lørdag morgen ble hun oppringt av politiet.

– Jeg var på besøk hos min mor i Máze, og får beskjed om at huset mitt i Tromsø brenner. Det første jeg tenkte på var leieboeren min. Da jeg hørte at han hadde det bra ble jeg roligere, forteller hun.

SKADER: Huset til Berit Louise Utsi har stort sett utvendige skader. Foto: Privat

Utsi setter seg i bilen og starter på den fem-seks timer lange turen.

Søndag ettermiddag fikk hun mulighet til å komme seg inn i huset etter at politiet hadde frigitt det. Nå gjelder det å ha fokus på de praktiske tingene.

– Mennesker som sårt trenger hjelp

Berit Louise Utsi tenker også mye på den eller de som kan ha tent på. Politiet etterforsker brannene.

– Det er klart at dette er mennesker som trenger hjelp. På en eller annen måte er vedkommende så desperat at det ikke klarer å se at denne type gjerninger kan medføre tap av menneskeliv. Dette er mennesker som sårt trenger hjelp, og de bør man finne fortest mulig slik at ikke nye branner påsettes og andre menneskeliv settes i fare, sier hun.

FORTVILT: Berit Louise Utsi er fortvilt etter brannen. Foto: NRK

Carporten til huset er mest ødelagt, og inne i huset er trolig omfattende røykskader. Det gjør at Berit Louise ikke kan bo der.

– Blir du sint på den eller de som kan ha gjort dette?

– Sinnet er ikke kommet ennå. Jeg vet ikke om det heller vil komme. Nå er det mest fortvilelse og redsel for at det som skjer rundt meg. Litt forvirring er det også, sier Utsi.