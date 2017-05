Husbrann i Kautokeino

– Alarmen gikk fra 110-sentralen om at det var brann i Jávrrášmohkki, vi rykket ut og kunne konstatere at det var full fyr i et hjørne av huset. Vi fikk kontroll på brannen i første etasje, men så brant det gjennom taket opp i mørkeloftet. Det var full fyr i loftet og det var veldig vanskelig å slukke. Etter hvert spiste brannen seg til nesten hele taket og ned i første etasje, så da kunne vi ikke slukke brannen innenfra, men bare utenfra. Nå har hele taket kollapset, men vi har rimelig kontroll på brannen, vi er fortsatt på brannstedet og driver med etterslukking, sier Kautokeino brannvesenets brannsjef, Nikken Turi.

Var det mennesker inne i huset da det begynte å brenne?

– Nei, heldigvis var det ikke mennesker i huset, vi fikk ganske raskt bekreftet på at det ikke har vært mennesker i huset siden i går, sier brannsjef Turi.

Brannvesenet venter på politiet som skal foreta skadestedsbefaring. Foto: Isak Mathis O. Hætta

Venter på politiets skadestedsbefaring

Brannsjef Nikken Turi sier at veggene i huset står, men taket er kollapset.

– Vi har ingen formening akkurat nå om hvorfor det begynte å brenne. Nå venter vi på politiet som skal ta en skadestedsbefaring og ved hjelp av brannvesenet skal de etter hvert prøve å fastslå brannårsaken, sier han.