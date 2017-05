Hungersnød og barn på flukt i 1868

Foto: ČálliidLágádus/ ForfatternesForlag

Forfatteren forteller at romanen "Elvesang" er en historisk ungdomsroman. Den er skrevet slik historien forteller. For på midtten av 1800-tallet var det slik at barn fra Nord-Sverige og Nord -Finland ble sendt til kysten av Nord-Norge, hvor det var bedre mulighet for dem å få seg nok mat. Forfatteren forteller hun har lest mye fra den historien før hun begynte å skrive romanen.

Klarte ikke å skaffe mat til familien

I Tornedalen skjedde det i flere perioder at kornet som de sådde ikke ble modent. Da hadde familiene store problemer med å skaffe nok mat til famielin, derfor ble foreldrene nødt til å sende barna sine med flyttsamene til kysten av Norge. Flyttsamene flyttet jo med sine reinflokker mot kysten, og da hadde de mulighet til å ta med seg andres barn til kysten.

De gjorde det for å hjelpe menneskene i Tornedalen, men de ble ofte beskyldt for å drive med slavehandel. Når reinflokkene kom til kysten så var det samenes jobb å tilby barna til familier som kunne fø på barna.

15 årige Kaarina får det ikke så godt

Kvenjenta Kaarina er femten år, hun har lovt mora å passe på Daniel, som er lillebroren hennes. Men det går ikke så greit for raiden fra Tornedalen deler seg, og Daniel forsvinner nordover. Kaarina havner hos Kirsten og Anders i Lavangen. Hun strever for å bli likt og godtatt, men ingen ting er godt nok og den kalde latteren til Kirsten klorer henne opp innvendig.

Redd og krenket klarer hun å komme seg vekk. Men hvor skal hun dra? Hun må finne Daniel. Og Áslat, samegutten som ga henne reinkalven. Det er forlaget ČálliidLágádus/ ForfatternesForlag som har gitt ut bok Elvesang.

Ellen Hofsø er nord-norsk forfatter, hun har gitt ut ni romaner, fem av dem er ungdomsromaner.