– Jeg var forberedt på at hunden neppe ville bli funnet i livet. Likevel hadde jeg ikke ventet meg noe så grusomt som dette. At den til og med er brent, sukker Kirsten Sara Gaup Turi.

Hun bor i bygda Ávži, som ligger syv kilometer øst for Kautokeino tettsted i Indre Finnmark. Like før jul forsvant hunden hennes «Guvge» og en annen hund fra samme bygd.

Lørdag fikk hun beskjed om at hundene var funnet på en parkeringsplass ved riksveg E45, flere mil fra hjemmet.

RYSTET: Hundeeier Kirsten Sara Gaup Turi er rystet over at noen får seg til å behandle dyr på denne måten. Foto: Marie Elise Nystad

– Grusomt

Det var eieren av den andre hunden som fikk tips om at to drepte hunder lå på denne parkeringsplassen.

Turi har også selv vært der og konstatert at den ene av de to drepte hundene er «Guvge».

Hun er fortsatt rystet over synet som møtte henne.

– Det var helt grusomt og utrolig trist å se hunden sin slik. Nå vet jeg i all fall at den ikke ligger et sted og pines, sier hun.

Hun undrer seg over hvorfor hundene er brent rett ved denne trafikkerte veien.

– Man lurer jo på om de som har gjort dette er ved sine fulle fem. Hundene er jo skutt, så hvorfor skal de i tillegg brennes, sier hun undrende.

Det lå aske rundt hundene. Turi tror dermed at den eller de som drepte hundene, har brent dyrene på parkeringsplassen.

Grov dyremishandling

Turi har foreløpig ikke anmeldt saken.

– Jeg er litt i tvil om det er noen vits å anmelde dette, sier hun.

Hun var på tur til lensmannskontoret for å fortelle om saken, men den var stengt.

VIL ANMELDE: Live Kleveland er jurist og kommunikasjonsleder for Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

Dersom ikke hundeeierne anmelder saken, kommer Dyrevernalliansen til å anmelde.

– Ut ifra den informasjonen jeg har fått, så er dette en grov kriminell handling, sier jurist og kommunikasjonsleder for Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Etter en obduksjon vil man også få mer klarhet i hvor grov handlingen er.

– Dersom hundene var i livet når de ble påtent, er handlingen skjerpet og har høyere alvorlighetsgrad, sier hun.

PARKERINGSPLASS: Hundene ligger fortsatt på parkeringsplassen ved E45. Foto: Marie Elise Nystad

Kan få fengselsstraff

Kleveland kjenner til en lignende sak, der en mann ble dømt til ett års fengsel.

Dersom den eller de som står bak denne mishandlingen tilstår, slipper de unna med 90 dager i fengsel.

– Brudd på dyrevernloven har en strafferamme på fengsel i opptil ett år. Hvis den tiltalte har tent på hundene mens de fortsatt var i livet, er strafferammen på tre års fengsel, sier hun.

Saken er foreløpig ikke under etterforskning, og hundene ligger enn så lenge på parkeringsplassen.