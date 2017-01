Hun er prosjektleder for det som trolig blir tidenes mest sette NRK Sápmi-produksjon

– Jeg tror programmet kan bli tidenes mest sette NRK Sápmi-produksjon, og hvis den blir det ja da er jeg fornøyd. Da sover jeg godt, sier Wenche Marie Hætta.

Premieren er lørdag 14. januar klokken 22.25 på NRK1.

Programmet sendes på lørdager i beste sendetid. Tør du å tippe noe seerantall?

– Håper på mellom 700.000 og 800-000 seere. Da er jeg fornøyd og vil jeg sove veldig bra.

Les også: Elisabeth Andreassen måtte bløffe til ektemannen da hun skulle joike

Her kan du se hvordan det går når Elisabeth Andreassen øver på sin joik. Hennes mentor er joikeren Sara Marielle Gaup Beaska. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se hvordan det går når Elisabeth Andreassen øver på sin joik. Hennes mentor er joikeren Sara Marielle Gaup Beaska.

Dykker ned i samisk kulturarv

NRK Sápmi har aldri før produsert «Prime Time» lørdagsunderholdning for TV, men lørdag skrives et nytt kapittel i samisk kringkastingshistorie.

Seks lørdager fremover dykker seks kjente norske artister ned i samisk kulturarv.

I løpet av tre dager skal de sammen med en mentor komponere og til slutt fremføre sin personlige joik for en utvalgt person, som betyr noe spesielt for dem.

Deltakerne i Muitte mu - Husk meg - mu: Fra venstre: Nosizwe Baqwa, Øystein Dolmen, Tuva Syvertsen, Margaret Berger, Elisabeth Andreassen og Grutle Kjellson. Foto: Johan Mathis Gaup

Vi ville undersøke om det er mulig å lære andre enn samer å joike. Prosjektleder Wenche Marie Hætta

– Ideen var at vi ville undersøke om det er mulig å lære andre enn samer å joike. Da begynte vi å søke etter personer som allerede behersker det med stemmebruk. Vi tok kontakt med norske artister og det viste seg at de sa ja. De første opptakene var i fjor vinter og i mai joiket de sine egenproduserte joiker, opplyser Wenche Marie Hætta.

– Underholdende

Joik er samenes tradisjonelle måte å synge på og hører til blant Europas eldste folkemusikkformer.

For å kunne joike må man beherske visse teknikker, og det er disse teknikkene de seks artistene må lære seg.

Mentorene er selv erfarne artister, og det skal vise seg å være en utfordring for dem å få sine «elever» til å føle seg trygge på det de skal lære seg.

Joik passer bra som lørdagsunderholdening. Prosjektleder Wenche Marie Hætta

– Jeg synes joik passer bra som lørdagsunderholdening. Det er samtidig en stor ære at NRK anser joik som så bra at de satser på å vise det i beste sendetid og ikke gjemmer det til en «ukurant» dag og sendetid. Musikk er underholdning og forholdet mellom mennesker er også underholdning, minner Hætta om.

Elisabeth Andreassen sammen med sin joikementor Sara Marielle Gaup Beaska. Foto: Trine Ragnhild Boine / NRK

Når artistene står foran sin utvalgte for å fremføre joiken sin, er vedkommende intetanende om hva som skal skje. Det er også annet publikum til stede.

– Arbeidet med dette prosjektet har vært veldig artig og lærerikt. Alle de som har vært med, både joike-mentorerene og de norske artistene, har alle sagt at dette har vært en helt spesiell opplevelse for dem. For joikerne var det en ære å lære bort noe de kan veldig bra. For de norske artistene har det vært som en innvendig reise, der de lærer noe om seg selv samtidig som de blir kjente med samisk kultur og musikk, forklarer prosjektlederen.