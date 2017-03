Slik lyder store deler av brevet som NRK har fått innsyn i, som Høyres og Frps sametingsgrupper har sendt til egne partiers stortingsgrupper, til finansminister Siv Jensen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (med NRKs uthevelser):

«Vedrørende driftsmidler i reindrifta

(...)

FrPs og Høyres sametingsgrupper viser til regjeringsplattformen, det siteres:

Reindriften er en viktig næring i deler av landet. Den sikrer matproduksjon og utgjør livsgrunnlaget for mange mennesker. Næringen er en forutsetning for samisk kultur og samfunnsliv. (...) Regjeringen vil (...) Likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler.»

FrP og Høyres sametingsgrupper er svært glade for dette (...).

Siden det nå nærmere seg slutten av stortingsvalgsperioden, og tiden for å levere på dette blir knappere, ønsker vi å med dette brevet minne våre respektive partier om ikke å glemme dette punktet i plattformen.

Vi konstaterer at dette dessverre ikke lå inne i 2017-budsjettet, og håper dette viktige punktet ikke blir et av de få man ikke klarer å levere på fra vår gode regjeringserklæring.

FrP og Høyres sametingsgrupper anbefaler at det settes et tak på 3 snøscootere med avgiftsfritak per år per siidaandel registrert i momsregisteret. Dette må være mulig å få til (...) og det betyr mye for de relativt få reindriftsutøverne vi har her i landet.»

Vennlig hilsen

Aud Marthinsen (FrP)

Ellen Kristina Saba (H)

Arthur Tørfoss (FrP)

Nils Ante Eira (H)

Vedlegg, notat som går nærmere inn på temaet. Avgiftsfritak på drivstoff og driftsmidler.

(...)

Dette løftet fra Høyre og FrP venter fortsatt på å bli kvittert ut.

Saken gjelder i hovedsak avgifter på drivstoff til snøscootere og ATV (primært bensin), men også diesel til lastebiler, varebiler og lignende), samt mva-fradrag ved kjøp av ny snøscooter.



A. De fleste kjøretøyene som næringen bruker går på bensin, og det fins ikke noe avgiftsfritt bensin på pumpe.

På båt med dieselmotor kan man bruke avgiftsfritt diesel, men på alle snø- og terrenggående kjøretøy må man bruke bensin. Men man kan ikke bruke avgiftsfritt diesel fra pumpe på lastebiler, varebiler og lignende kjøretøy some r registrert på vei.

Dette til stor forskjell fra f.eks. landbruket, som får kjøpt avgiftsfritt diesel til traktorer og andre landbruksmaskiner. I dag må reindriftsnæringen betale bl.a. veiavgifter på drivstoff selv om det er ulovlig å benytte kjøretøyet på offentlig vei (sorte skilt).

B. I tillegg har reineiere en begrensning på mva-fradrag ved kjøp av ny snøscooter. Regelen er at den enkelte reineier får mva-fradrag for 1 snøscooter hver 24 mnd. Ingen andre næringer har en slik begrensning.

Om en bonde ønsker å bytte traktor hvert år, så blander ikke staten seg i det. Skal en reineier gjøre det, så må ham vente de faktiske 24 mnd til han får kjøpt snøscooter med mva-fradrag. Dette gjelder kun snøscootere, ikke andre driftsmidler.

Saken med fradrag for drivstoffavgift er ikke vanskelig å få til i praksis, og skaper ikke mer byråkrati. Avgiftsfritaket kan i praksis skje med fradragsrett via merverdiavgiftsskjema, et skjema som næringen allerede i dag benytter seg av (ved innføring av ekstra fradragslinje (r) for drivstoffavgifter på merverdiavgiftsskjema for primærnæring, en for diesel og en for bensin).

Å praktisere dette som fradragsrett på mva-skjema sikrer at det kun er de som er mva-pliktige (næringsutøvere) som kan benytte seg av avgiftsfritaket.

Det er heller ikke vanskelig å løse saken med 24-mnd karantene for kjøp av ny snøscooter. En liten endring av regelverket, så er denne saken løst. Begge sakene kan gjennomføres slik at det får virkning fra regnskapsåret 2017 (inneværende år).

Vi godt klar over at avgiftsfritak har en inntektsside for staten, og at inndekning derfor kan bli et aktuelt tema.

Trolig er det ikke snakk om store beløp i disse to sakene. Kostnadene i reindriftsnæringen knyttet til kjøretøy og maskiner, frakt og transport samt strøm og energi var på rundt 45 millioner i 2015 (eks, mva), hvorav kjøretøy og maskiner sto for 33 millioner NOK.

Det finnes ikke gode tall tilgjengelig for å isolere kostnadene til drivstoff for hele reindriftsnæringen, men for den enkelte reindriftsutøver utgjør avgiften en relativt stor utgift. En mulig løsning for delvis inndekning kunne vært å øke mva-grensen, men forsøk på å gjøre dette er tidligere blitt stoppet av samarbeidspartiene. Men i utgangspunktet tenker vi at inntektstapet til staten er ubetydelig.

Denne regjeringen har allerede levert på reduksjon i avgifter på snøscootere og båtmotorer, men det var store forventninger i reindriften til akkurat dette punktet i regjeringserklæringen.

Følgene av at saken ikke enda er løst er at reineiere som stemmer Høyre begynner å bli

utålmodige, samt at de begynner å frykte at vi ikke har tenkt å levere på denne saken. Dette hører vi ofte i møte med representanter for næringen. Vi håper derfor at sakene kan løses denne våren, og helst i god tid før valget.

Det er mange grunner til dette:



Inngangen til valgkampen i de områdene der reindriften er representert vil være mye enklere for oss som prøver å sanke de stemmene og som stiller til valg til Sametinget.

Senterpartiet er på en storstilt frierferd blant reineiere. Spesielt ulvesaken, som er viktig for reineiere, brukes rått av Sp for å rekruttere både medlemmer og velgere fra våre rekker.

Dette kan vi enklest forhindre ved å levere på sakene som tas opp i dette notatet.

Vi vil helst ikke at de skal stemme Sp før Høyre.

Reineiere avgir stemme fra Hedmark i sør til Finnmark i nord.

Arbeiderpartiet har også nedsatt et reindriftsutvalg, som snart skal foreslå ny reindriftspolitikk for Ap. Vi regner med at vi snart ser resultatene av dette arbeidet også.

Høyre i regjering har muligheten til å svare på bade Ap og Sps forsøk effektivt og på en slik måte at vi parkerer dem før de i det hele tatt har kommet skikkelig i gang med å rekruttere reineiere fra oss.»

NRK vet at denne saken ble diskutert på Finnmark Høyres fylkesstyremøte den 18. feburar i år. Her ga partiets fylkeslag sin tilslutning til at notatet skulle sendes partiets arbeidsutvalg.

I en tidligere versjon av dette vedleggsnotatet som NRK har fått innsyn i, datert 21. februar i år, står følgende Høyre-medlemmer oppført som avsendere:

Anders Bals, leder i Kautokeino Høyre.

Nils Kristian Winther, leder i Tana Høyre.

Ellen Inga O. Hætta, nestleder i Kautokeino Høyre.

Jan Ivvár Smuk, leder i Nesseby Høyre.

Isak Henrik Eira, styremedlem i Kautokeino Høyre.

Johan Samuel Nedrejord og Lasse Kvernmo i Karasjok Høyre.

Nils Ánte Eira i Lavangen Høyre.

Disse medlemsnavnene er ikke å finne i den siste notatversjonen datert 9. mars i år.