Høynet sikkerhet før ESC-finalen – medier har forlatt pressesenteret

Torsdag kveld fikk arrangøren beskjed om uvedkommende som hadde tatt seg inn på det sikrede Eurovision-området som er beskyttet av både sikkerhetsvakter og politi.

Ifølge svenske Aftonbladet var det to menn som kom seg forbi sikkerhetsvaktene via de ytre gjerdene. De skal så ha kommet seg inn på det sikrede området gjennom en uovervåket inngang, ifølge avisen.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har sendt ut en pressemelding om at de har sett alvorlig på saken og tatt flere grep for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Sikkerhetssjekk av lokalene

Ifølge TV2 frykter flere medier nå for sikkerheten og har valgt å forlate området foran kveldens finale.

NRK har vært i kontakt med flere journalister i pressesenteret. De føler at det er god sikkerhet rundt området, og få har hørt om mediene som har forlatt.

– Min tanke er at det er mye mer sikkerhet som vi ikke ser, sier Agné Maciulyte som jobber for Litauiske UAB Lietuvos Rytas.

– Vi har sett en økning av sikkerhetspersonell og politi i- og rundt området. Sikkerhetssjekken har også blitt strengere, men jeg er ikke nervøs for min egen sikkerhet, sier Volodymyr Biriukov som jobber for Ukrainske FM-TV.

PRESSESENTERET: Slik ser det ut hvor både nasjonale- og internasjonale medier holder til. Finalen sendes på lerretet i bakgrunnen. På bildet ser vi rundt halve pressesenteret. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

I løpet av natten har lokalene for finalen vært gjennom en grundig sikkerhetssjekk. EBU sier også at de har jobbet tett med lokale autoriteter og et høyt sikkerhetsselskap med godt renommé.

Ekstra sikkerhet

– Vi tar sikkerheten alltid alvorlig, skriver EBU i pressemeldingen.

På vei inn til finalen lørdag kveld var det merkbart flere synlige vakter og én ekstra sikkerhetssjekk før man kom inn på det sikrede området hvor pressen sitter.

Det er også satt inn ekstra sikkerhet i- og rundt området hvor Eurovision-finalen avholdes.

Totalt er det over 600 sikkerhetsvakter, 300 politikonstabler og 350 kamera som er overvåket av politiet døgnet rundt, ifølge pressemeldingen til EBU.

SKANNING: Samtlige journalister må skanne sitt adgangskort for å komme inn på det sikrede området. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

For å komme inn på det sikrede området må man gjennom en lik sikkerhetssjekk som de har på flyplassene. Alt av bager blir sjekket, man må gå gjennom metalldetektorer og sjekk av akkreditering er alt del av sikkerheten rundt finalen.

Det er ventet full sal i Eurovision-finalen som begynner klokken 21. Arrangementet finner sted på et messe- og konferansesenter som ligger drøye 15 minutter utenfor strandpromenaden og Eurovillage.