Hun som har fått den store æren er sørsamejenta Vaino Rensberg (25) fra Røros i Sør-Trøndelag.

– Jeg er liksom alt på engang, jeg er glad, redd, skremt, ja nei, jeg vet ikke.. Slik beskriver programleder, Vaino Rensberg følelsen dagen før dagen hun blir å sees på riksdekkende TV.

Vaino forteller at hun til tider satt med ei pute foran ansiktet når de i redaksjonen satt og så igjennom første episode, for man blir jo aldri vant til å se seg selv på TV.

Hun har tatt treårig medieutdanning i Bodø og arbeider i dag i NRK Sápmi.

Småskummelt

Ja, det er vel litt småskummelt å ta over et program som har såpass mange seere?



– Åh, tusen takk for at du legger enda mer press på meg. Programlederen skratter høyt til spørsmålet. Det er jo selvfølgelig skummelt med så mange seere. Men det er vel bare slik det er, og jeg gleder meg.

Historisk hendelse

Det blir en historisk hendelse når første episode av Norge Rundt med Vaino Rensberg går på lufta, for det er første gang i historien, at programlederen snakker sørsamisk.

– Det bli blir en stor dag for meg personlig, men også for det sørsamiske folket, håper jeg. For min del er det veldig stort at akkurat jeg for gjøre det her, forteller den unge programlederen.

Vaino blir å være i Bergen i tre måneder mens ho jobber med Norge Rundt, og alt i alt blir det bortimot 12 episoder.