– En dag kan du være skikkelig ovenpå og neste dag helt nede. Det er vel det som er litt av sjarmen med fotballen. Selv om man kanskje ikke spiller på det beste laget, kan man fremdeles vinne mot nesten hvem som helst. Slik er fotballen, forteller Hans Norbye.

30-åringen er født og oppvokst i finnmarksbygda Karasjok. Norbye ble i sine yngre dager sett på som et stort talent både innen friidrett og fotball.

Fotballen var mer fristende for unggutten, som dermed startet sin karriere i hjembygdas klubb, Nordlys.

Med enkelte avbrekk for Alta IF og Tromsdalen, har Norbye stort sett spilt for tippeligaklubben Tromsø IL (TIL) siden 2006.

Hevder kritiske journalister har endret mening

STUDIOGJEST: Hans Norbye var nylig på besøk i NRK Sápmis morgensending «Buorre Iđit Sápmi». Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Før sesongstart omtalte avisa iTromsø Norbyes klubb som «et bunnlag», og at det oppleves som flaut (ekstern lenke).

Men nylig ble Sogndal slått hele 3-0 på Tromsøs hjemmebane Alfheim.

Dermed ligger Tromsø på tredjeplass på tabellen med syv poeng etter tre serierunder.

Hans Norbye forteller at selv de journalistene som i fjor tvilte på hvorvidt Tromsø i det hele tatt berger tippeligaplassen, har endret mening.

– Når det går så bra er det selvfølgelig morsomt, sier han.

Bedre fysisk

Norbye har ikke noe godt svar på hvorfor de har gjort det bedre så langt i år.

– Jeg tror det hjelper er at vi alle har blitt eldre. For vi har et veldig ungt lag.

Siden 2014 har TIL byttet ut alle unntatt to spillere, nemlig Hans Norbye og Magnus Andersen.

Norbye forteller også at i forkant av denne sesongen hentet de inn en gammel skiløper som fysisk trener.

– Han sier at man må trene godt gjennom vinteren slik at man klarer seg når sommeren kommer. Så denne vinteren har vi trent litt mer enn tidligere, sånn fysisk sett.

Får frem det beste i laget

Foran fjorårssesongen hentet TIL også tidligere Blackburn-profil Morten Gamst Pedersen tilbake til klubben. TIL-veteranen fikk nesten hele forrige sesong ødelagt av skader.

Norbye beskriver Gamst Pedersen som en veldig profesjonell spiller som får det beste ut av hele laget.

– Selv om han er skadet, står han fremdeles tidlig opp for å trene i bassenget før vår første trening hvor han da trener alternativt for at han skal komme raskere tilbake.

FINNMARKINGER I TROMSØS TJENESTE: TIL-spillerne Morten Gamst Pedersen (t.v.) og Hans Norbye. Her fra treningsleir på La Manga i vinter. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Ingen målscorer

Selv om Norbye ikke er kjent for å være den mest målfarlige spilleren, noterte han seg for en scoring mot Sogndal på hjemmebane. Ifølge Norbye hører det en historie med til det målet.

Han forteller at han og Gamst Pedersen, som begge er finnmarkinger, henger litt sammen av og til. Under en trening hadde Gamst Pedersen sagt til treneren at hvis Norbye satt på benken og det enda var noen få minutter igjen av kampen, så kunne jo han brukes fremover i banen.

– Det var litt artig. Jeg trodde jeg skulle inn som høyreback i forsvaret, men da sa treneren at jeg skulle komme meg på venstre kant. Kom innpå da det var fire minutter igjen og fikk meg et mål. Det var skikkelig morsomt, avslutter han.