Her har ikke mannfolkene noe de skulle ha sagt

– En bra start for Musken bygdekvinnelag, konstaterer leder Kristin Green Johnsen etter en vellykket kafédag tirsdag i forrige uke.

Det nyopprettede bygdekvinnelaget i den veiløse bygda Musken i Tysfjord har mange mål foran seg når de nå går i gang med å skape aktiviteter i bygda.

– Vi er jo tilsluttet Norges bygdekvinnelag, og har som mål å skape aktivitet i bygdemiljøene. Skape trivsel og sosiale møteplasser. Samle kvinnfolka, rett og slett, og gjøre aktiviteter i lag som kommer resten av bygda til gode.

Første lederen i Musken bygdekvinnelag, Kristin Green Johnsen, gleder seg til å komme ordentlig i gang. Foto: Sander Andersen / NRK

Kvartert

Muskens innbyggertall er kvartert de siste tiårene. Siste butikken i Musken ble lagt ned for over ti år siden. Skolen ble nedlagt for åtte år siden. Poståpneriet er det slutt med, og det er flere år siden siste sauen i Musken beitet i de frodige fjellsidene.

Foruten den kommunale renovasjonen og brøytetjenesten er det lakseoppdrettsselskapet som gir arbeidsplasser i bygda.

Den første lederen i det nystartede bygdekvinnelaget har mange tanker om hva som kan skape liv i ei bygd, men nye arbeidsplasser er det ikke mål om.

– Det er så mange som har tilknytning til Musken, og som kommer hjem i sommerferien, i jula, i påska og i helgene. Behovet for noe sånt er til stede, og det gir også påskudd til at vi må innover.

– Muskenfolk har egentlig vært aktive hele tiden, og kvinnfolkene har alltid vært flinke å aktivisere seg selv og andre.

Å invitere til sosiale møteplasser ved passende anledninger er bare én av mange aktiviteter Musken bygdekvinnelag vil stå for. Her fra kafeen i påska med innvånere og utflyttere, der sistnevnte gjerne finner tilbake til bygda så snart de har fri fra jobb og skole. Foto: Anders Peder Urheim

Tradisjonskunnskap

Av aktiviteter nevner Green Johnsen det å ta vare på tradisjonskunnskap som hesjing, slå jordene i Musken, sanke ville vekster og lære noe om dem.

– På den måten samles folk og har det sosialt. Noen kunne ha sauer her inne, og vi får være med på lamming, slakting, karding av ull, lage blodmat og mange andre aktiviteter i forhold til det.

Ikke menn

Motorsagkurs for kvinner er også noe som bygdekvinnelaget kunne tenke seg. Men der slipper ikke mannfolkene til.

– Selv om de ikke har samme representasjonsrett, kan de jo være med i det arbeidet vi setter i gang med. Men på kurs slipper ikke menn til. Er det motorsagkurs for kvinner, så har vi utelukket mannfolka, avslutter Kristin Green Johnsen smilende, men dog med en alvorlig undertone.