Her er de personlige historiene

30 timers høytlesningen av rapporten om fornorsking

I morgen vil Sannhets- og forsoningskommisjonen legge frem sin rapport om fornorsking. Rapporten vil bli høytles fra Nationaltheatret i en 30-timers maratonopplesning med over 100 deltakere. Seks av deltakerne har uttalt seg om betydningen av rapporten og deres forventninger til høytlesningen. De håper at rapporten vil gi stemme til de berørte minoritetene og øke forståelsen for fornorskingens konsekvenser. Høytlesningen vil bli sendt direkte på NRK TV under tittelen «Norge lytter».