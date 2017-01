Hennes søken gav resultater

Kirsten Isaksen - Lehttá Kirste, tidligere journalist ved NRK Sápmi. I 1994 reiste hun til Trondheim for å forberede et radioprogram til Samenes nasjonaldag 6.februar. Turen førte til at Sametinget nå er eier av bildene som ble malt av Astri Aasen under samenes første landsmøte i 1917.

Foto: NRK