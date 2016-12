Helgas retrett sjokkerer både AP-Vibeke og NSR-Aili

– Jeg er jo svært overrasket, og kan bare konstatere at hun trekker seg. Og jeg synes det er svært beklagelig at det skjer, sier Vibeke Larsen, som i dag tiltrådte som Arbeiderpartiets president på Sametinget.

En tydelig skuffet og beveget Helga Pedersen meldte fredag at hun trekker seg som presidantkandidat til Sametinget det kommende valget.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap), sa at hun ikke kan forsvare maktovertakelsen som hennes parti gjorde på Sametinget. Det var avisa Nordlys, som først meldte om at Pedersen trekker seg.

Kan skade valgkampen

Når Pedersen nå trekker sitt kandidatur kan det få konsekvenser.

TRAKK SEG: Mange trodde at stortingsrepresentant Helga Pedersen (AP), ville skape en svært spennende valgkamp på Sametinget. Nå tror den nyvalgte presidenten at AP er svekket frem mot valget. Foto: AAnders Vanderloock, Vanderloock, Anders / NTB scanpix

– Det vil jo ikke være noen konsekvenser for Sametingets Arbeiderpartigruppe, men vi går jo selvfølgelig svært skadet inn i valgkampen med dette, sier Larsen.

På Sametinget ble det denne uken stilt mistillit mot Norske Samers Riksforbunds (NSR) Aili Keskitalo, som var Sametingets president frem til i går klokken 16. I dag overtok APs Vibeke Larsen.

Når Arbeiderpartiet sammen med sametingspartiene Árja og Høyre valgte å ta over makten på Sametinget, mener Helga Pedersen det gir et dårlig inntrykk.

– Det har skapt et inntrykk av at posisjoner står foran politikk. Jeg mener også det er feil strategisk av hensyn til Arbeiderpartiets muligheter til å vinne valget neste høst, sier Pedersen.

Det er ikke Larsen enig i.

– Nei, Arbeiderpartiet er på Sametinget for å gjennomføre sin politikk. Det er naturlig at vi kjemper for det, og det har vi gjort, sier den nye presidenten, som er tydelig rystet over at Pedersen har trukket seg.

Frykter for omdømmet

– Dette var fullstendig uventet, sier Aili Keskitalo.

Keskitalo fra Norske Samers Riksforbunds, gikk i går av som president for Sametinget. Hun fortolker det dit hen at Pedersen ved å gjøre dette, vil Sametinget godt.

– Den situasjonen vi har hatt på Sametinget den siste uken har ikke vært bra. Det går på Sametingets omdømme, sier Keskitalo.

Hun mener at dette er noe Pedersen har skjønt.

– Jeg er takknemlig for at Helga Pedersen har skjønt dette, og jeg forstår svært godt at hun ikke vil forsvare dette.