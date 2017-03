Har satt samisk og kvensk på agendaen - belønnes med bibliotekpris

Prisen deles ut av Finnmark fylkesbibliotek, og årets vinner ble offentliggjort under bibliotekkonferansen i Hammerfest onsdag kveld.

Ann-Britt Svane har vært opptatt av at biblioteket skal samarbeide med lokale lag og foreninger. Foto: Evy Andersen

«Svane får prisen for sitt engasjement og inspirerende virke for biblioteksaken og som biblioteksjef i Porsanger. Hun har i en årrekke betydd mye for bibliotekenes utvikling i Finnmark og for sine kollegaer i fylket, og hun har jobbet aktivt med bibliotekpolitikk både lokalt, regionalt og nasjonalt», heter det i begrunnelsen fra fylkesbiblioteket.

De viser også til Svanes innsats for samisk og kvensk.

– Gjennom en årrekke har hun fremmet og formidlet samisk språk og litteratur, og de siste årene har hun virkelig satt kvensk på agendaen. Hun viser med dette at biblioteket har en viktig rolle som kultur- og språkformidler, og at alle har rett til litteratur på sitt eget språk, sier fylkesbiblioteksjef, Heikki Knutsen.

Årets prisvinner har blant annet vært leder for Norsk bibliotekforenings avdeling for flerkulturelle bibliotektjenester, og er nå leder for foreningens avdeling i nord.

Tidligere har blant annet Måsøy folkebibliotek og Annelene Thomassen Steine og Monica Wirkola ved barne- og ungdomsbibliotekarer på Alta bibliotek fått bibliotekprisen i Finnmark.

SAKEN OPPDATERES