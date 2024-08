Loga sámegillii.

Tre av fire samer har opplevd samehets.

Det vil ungdomsråd fra Finnmark, Innlandet, Troms og Nordland gjøre noe med.

Sammen har de utarbeidet en «demokratisk sjekkliste» mot samehets som ble lansert første dag av Arendalsuka.

– Tiltak skal bli gjort

– Det er nettopp det at det skal være enkelt og konkret, sier Thea Matilde Moldstad (18) til NRK.

Thea Matilde Moldstad (18) snakker om samehets under Arendalsuka. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Hun er ungdomsrepresentant i Innlandet og har jobbet med sjekklisten.

Nå håper hun den blir et bra tiltak i kampen mot samehets.

– Tiltak skal bli gjort for at samer skal bli synliggjort i samfunnet, og ikke hetset eller trakassert, sier Moldstad.

– Men vil sjekklista faktisk nå dem som hetser?

– På sikt, så tror jeg det. Den kan hjelpe politikerne med å synliggjøre hvor vanlig samehets er i samfunnet, sier Moldstad.

Demokratisk sjekkliste for forebygging av samehets Sammen med Ungdomsfylkesrådene i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har Det Europeiske Wergelandssenteret og Stiftelsen Narviksenteret utarbeidet en demokratisk sjekkliste for alle kommuner og fylkeskommuner. Sjekklista er bokstavelig talt en liste der kommuner og fylker kan krysse av ettersom man oppfyller tiltak på lista. Sjekklista omfatter tiltak som for eksempel:



☐ Har kommunen din satt inn tiltak mot samehets der dette er et behov?

☐ Har kommunen utarbeidet en handlingsplan mot samehets?

☐ Jobber skolene aktivt med å forebygge hets, krenkende atferd og hatefulle ytringer? Kilde: Stiftelsen Narviksenter og Det Europeiske Wergelandssenteret

Skal sikre at tiltak fattes

Under arrangementet «Sammen mot samehets» i Arendalsuka ble sjekklisten overrakt til kulturdepartementet.

En av de som deltok på arrangementet var statssekretær i kulturdepartementet, Even Aleksander Hagen (Ap).

Even Aleksander Hagen (Ap) er glad for sjekklista, og sier den vil bli viktig i regjeringas arbeid mot samehets. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Hvordan skal man nå ut til de som hetser med denne sjekklista?

– Det er jo ikke den samiske befolkningen som kan ta ansvar for å få bukt med samehets. Det er jo hele befolkningen som er nødt til å ta tak i det, sier Hagen.

– Det er derfor vi i regjeringen har sagt at vi trenger en handlingsplan for å få bukt med samehets, legger han til.

Hagen håper sjekklista kan bidra til at flere får mer kunnskap av hva konsekvensen av hets kan være.

– Man har ikke egentlig forståelsen av hvor hardt dette rammer og at det er skikkelig ugreit det man sier eller gjør.

– Konkret verktøy!

Også Lan Marie Berg (MDG) var deltaker under arrangementet i Arendalsuka.

Lan Marie Berg (MDG) tror fornorskinga er en del av grunnen til at hets av samer fortsatt er et problem. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Hun tror en del av grunnen til at samehets oppstår kommer fra fornorskinga.

I over 100 år hadde den norske stat en politikk om at samer skal «fornorskes». Det skjedde blant annet ved å sende samiske barn vekk fra deres hjem og på internatskoler.

– Noe av det viktige er at vi anerkjenner hva som har skjedd og sørger for at det sprer seg i befolkningen, slik at Stortinget forstår hvilket overgrep vi har utført, sier Berg til NRK.

Det viktigste framover er at man framover sørger for at urfolk ikke fortsetter å bli overkjørt, forteller Berg.

– Jeg tror dette er et veldig konkret verktøy for å sørge for at man vurderer bedre, sier stortingsrepresentanten til slutt om sjekklista som ungdomsrådene har laget.

I panelsamtalen om forebygging av samehets deltok Lan Marie Berg (MDG), Anja Jernsletten i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Lasse Eriksen Bjørn i SV, og statssekretær Even Aleksander Hagen. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Vær litt rakrygga

I møte med erfarne politikere og statssekretærer sto Thea Matilde støtt og rakrygga.

Det oppfordrer hun flere til å være i møte med hets i samfunnet.

Thea Matilde Moldstad tror sjekklista kan gi politikerne noe konkret å strekke seg etter i arbeidet mot hets. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Vær litt rakrygga, ta frem nordlendingen, eller sørlendingen, i deg og si ifra! Vis at vi som nasjon står sammen og tar vare på vårt urfolk, sier hun.