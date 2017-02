Guolásteaddjit čogget ruskkaid

Maŋŋel go gullui ođas ahte fális mii hárve oidno, jámii go lei borran ruskkaid, de leat guolásteaddjit buktán nu olu ruskkaid ahte vuostáiváldinkapasitehta fertejit viiddidit. Guolásteaddjit buktet ruskkaid nuvttá vuostáváldinrusttegiidda mat leat Romssas, Ålesundas ja Egersundas. Máilmmi mearaid plastihkkanuoskkideapmi lea máilmmiviidosaš váttisvuohta. Ja Norgga guolásteaddjit leat buorit ovdagovat, dadjá guolástusministtar Per Sandberg.