Grindveving er en selvlært og altoppslukende hobby

I mange år har han holdt på med dette. Likevel går han ikke lei. Tvert imot.

Bjørn Ove Berntsen fra Beiarn i Nordland kan vise til metervis med avve (koftebelte) i mange varianter fra mange ulike samiske områder, i tillegg til mange ulike typer band.

Bjørn Ove Berntsen har sitt daglige virke i bedriften Beiar vekst, men det er grenveving som opptar ham på fritida.

– Hvert område har sitt spesielle mønster. Og jeg prøver meg på mange forskjellige, sier Bjørn Ove Berntsen, som her er i gang med et band med tilhørighet i Malå i Sverige. Foto: Sander Andersen / NRK

Selvlært

For Bjørn Ove har ikke gått på noe slags kurs for å lære seg den kunsten. All kunnskapen har han fått ved hjelp av å se på bilder, bla i bøker og besøke museer. Ved hjelp av bildene tegner han opp mønsteret, og teller hvor mange tråder det skal være. Og vevekunsten, den har han i fingrene.

– Jeg måler først opp hvor mange tråder det skal være. For du må aldri begynne på sidene. Du skal begynne på midten, og tre like mye på hver side. Pass nå for all del på at rett farge er på rett plass, forklarer Bjørn Ove mens han demonstrerer kunstene sine.

Bjørn Ove Berntsen imponerer med egenvevde avve (koftebelter) fra mange ulike områder. Foto: Sander Andersen / NRK

Samiske er nært og viktig

Duodje og samisk kunst og kunsthåndverk er Bjørn Oves store interesse. Særlig er det grindveving (sjnjissjkot) som er hans store lidenskap.

For Bjørn Ove er det viktig å vise fram vevekunsten, og rette oppmerksomheten mot det samiske.

– Duodje er veldig viktig for meg. For jeg vil gjerne videreføre det. Og samisken har vært veldig viktig for meg, også når jeg er ute og reiser. Jeg vil gjerne vise og fortelle at jeg har pitesamisk bakgrunn, og kan snakke litt – både nordsamisk og pitesamisk.

Les: Lager samiskinspirert håndverk med laser

Håper på kofte

Interessen for duodje fikk Bjørn Ove Berntsen da han for noen år siden sydde vesker med samiske motiver. Så kom han i kontakt med andre samer, fant mye interessant på nett, og besøkte museer.

Bjørn Ove Berntsen prøver seg også med å gravere i glass. Og samiske motiver er jo en selvfølge. Foto: Sander Andersen / NRK

Nå håper Bjørn Ove at han en dag får seg samekofte, eller får hjelp til å sy en kofte.

– Jeg har også stor interesse for kofter. De lulesamiske koftene er jo fine, men de pitesamiske koftene er jo de som ligger i hjertet mitt.

– Og jeg kan si så mye at jeg ønsker opplæring i å sy sliehppá (barmklede) og kofte, også for å vise hvor fin den pitesamiske kofta egentlig er. Uansett vil jeg ikke gi opp håpet om å få meg en kofte.