Tidligere denne uka fikk reineier John Idar Anti telefon fra advokaten for vindkraftutbyggeren Grenselandet AS, John Jonassen.

– Han sa at han ringer for Grenselandet AS, og tilbyr oss penger. Millioner på millioner, forteller Anti.

Tilbudet gjelder for vindkraftverket Davvi, som planlegges i grensetraktene i kommunene Lebesby, Tana og Porsanger i Finnmark.

Det berører reindriftsområdene til reinbeitedistrikt 13, Antis distrikt.

– Det er ikke plass til vindmøller her. Vi har allerede hatt mange arealinngrep de siste 40 årene med demninger og veier.

VIL IKKE HA VINDMØLLER: Reineier John Idar Anti vil ikke ha vindmøller i sitt beiteområde. Foto: Frode Grønmo / NRK

– Gir man de litt plass, utvider og utvider dem. Bare se på Rákkonjárga, der er allerede tredje parken under planlegging, sier Anti.

NRK har vært i kontakt med flere reineiere, som også bekrefter å ha fått et slikt tilbud.

Benektet kontakt

Da NRK, på torsdag, ringte prosjektleder for Davvi vindkraftverk, Harald Dirdal, benektet han at de hadde kontaktet reineierne, og nektet for å ha planer om å kontakte dem igjen.

Dette viste seg imidlertid å være feil.

Fredag kunne Dirdal bekrefte at advokat Jonassen har vært i kontakt med hver enkelt siidainnehaver denne uken, med samme tilbud som ble gitt for halvannet år siden.

På spørsmål om hvorfor Grenselandet AS nå har tatt direkte kontakt med hver enkelt siidainnehaver, og ikke med styret, svarer han at det er vanlig å følge opp de tilbudene som tidligere er gitt til reineierne.

– Vi prøver hele tiden å oppnå kontakt med reineierne, forteller Dirdal fredag ettermiddag.

– I går sa du i intervjuet at dere ikke hadde tatt kontakt, og ikke ville ta kontakt med distrikt 13, men likevel så gjør dere det. Hva svarer du til det?

– Jeg var ikke klar over at Jonassen hadde tatt kontakt og det er min feil og det beklager jeg, forklarer Dirdal. – Men vi har hele tiden vært åpen om at hvis hver enkelt siidaandelshaver vil inngå avtale med oss, så ønsker vi det, legger han til.

NRK har kontaktet advokat John Jonassen, som ikke hadde anledning til å svare.

– Få som kan klare seg

Inne i det markerte området planlegges Davvi vindkraftverk, og er planlagt utbygd like stort som 13.000 fotballbaner:

Reinbeitedistriktets areal er på 3.161,663 km², nesten 7,5 ganger større enn Oslo kommune.

Anti forklarte at bare en tredel av det opprinnelige sommerbeitet vil være brukbart dersom vindkraftverket blir bygget.

– Da er det få reineiere som kan klare seg, uttalte han til NRK for tre år siden, om samme sak.

Her er tilbudet som reineierne fikk:

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nekter å selge

John Idar Anti har egen siidaandel, og var selv styreleder for reinbeitedistrikt 13 da distriktet sist fikk milliontilbud fra Grenselandet AS.

Reineierne avviste tilbudet selskapet la fram for tre år siden. Nå er Anti klar for å avvise tilbudet – igjen.

– Penger varer ikke. Man bruker det opp, og ender opp like blakk som før.

– Nei, dette går jeg ikke med på, avslutter han.

Reinbeitedistrikt 13 Ekspandér faktaboks Reinbeitedistrikt 13 har 19 siidaandeler (driftskonsesjoner innen reindrift).

Distriktets areal er på 3161,663 km2. Det påvirkede området utgjør i dag 1171,98 km2 (37,07%).

Distriktet har driftsvirke først og fremst i bostedskommunen Karasjok, men også nabokommunene Porsanger, Tana og Lebesby.

Distriktet driver primærnæring og utnytter reinbeite som er en fornybar ressurs.

Distriktet sysselsetter omlag 40 årsverk i primærnæringen, med både familiemedlemmer /ungdom alt i alt om lag 100 - 120 personer.

Planlagt vindkraftutbygging i reinbeitedistriktet er like stort som 13.000 fotballbaner. Kilde: Reinbeitedistrikt 13, Potect Sápmi