Gjennom snø og regn sprang de halvmaraton, på glattisen (!)

– Vi hadde 1800 påmeldte til årets løp og rundt 1600 stykker karret seg i mål under vanskelige og glatte forhold. Dette er en ny rekord og vi er veldig fornøyde med det vi har fått til, sier daglig leder for Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta.

Med så som ikke er vant til det snødekte og til dels isete underlaget så ble det muligens noen artige syn langs løypen med deltagere som gikk på rumpa. Blåmerker til tross så melder arrangøren om fornøyde deltagere.

– De er så fornøyde og glade når de kommer i mål. Så selv om noen er som bambi på glattisen så er det veldig spesielt for de å springe på isen og i mørket, sier Hætta.

Verdensomspennende

Et nytt segment for året under løpet var noe spesielt. For mens det var rundt 1600 løpere ute i løypen i Tromsø så var det også 17 stykker fra forskningsstasjonen Troll som sprang samtidig på Antarktis.

DELTAGERNE: Disse 17 stykkene sprang 9- og 5 kilometer på verdens mest sørlige punkt. En person mangler på bildet, dette var fotografen. Foto: Astrid Høgestøl / Norsk Polarinstitutt

– Vi kommuniserte direkte med de og fikk direkte resultater og bilder fra Antarktis. Under premieutdelingen fikk vi bilder og rapporter fra de hvordan løpet hadde vært der, sier Hætta.

Hvordan kom dere på dette?

– Det var en ivrig løper ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø som er fra England som kom bort til oss i oktober med en spennende ide. Siden han skulle til Sørpolen under arrangementet så lurte han på om han kunne delta i løpet fra Antarktis.

Dette påfunnet blir mest sannsynlig også å finne sted til neste år også melder Hætta.

LYST: Selv om det heter Mørketidsløpet så sprang deltakerne på Antarktis under lyse forhold. Foto: Astrid Høgestøl / Norsk Polarinstitutt

Lys fremtid

Selv med nok en deltagerrekord i år så stopper ikke forventningene til neste år. De forventer nok en rekord, og håper på hele 2000 deltagere til det som kalles for Nordens Paris, nemlig Tromsø.

Men med en så stor deltagelse må det også gjøres noen endringer.

– Dersom vi skal utvide Mørketidsløpet enda mer må det noen endringer til. Vi må blant annet endre starttidene og løypene, det er ikke plass til flere personer slik som løypen er nå, det må noen små endringer til.