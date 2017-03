Guovdageainnu NAVa jođiheaddji, Marja Elise Hætta Eira čilge ahte mánát geat ellet geafivuođas eai dárbbaš leat heajut dilli go eará mánáin go servet almmolaš doaluin, vearrát lea go galget searvat doaluide gos galget ruđa geavahit. Sivvá geafivuhtii lea earret eará olu bargguhisvuohta ja olbmot leat čadnon gillii ja kultuvrii eaige sáhte fárret eará báikkiide.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK