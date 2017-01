Gávdnui sivalažžan

Israela militearaduopmostuollu lea gávnnahan ovtta 20-jáhkasaš soalddáha sivalažžan goddán dárbbašmeahttumit ovtta 21-jáhkasaš palestiinnálačča, dan čállá The New York Times. Soalddát bážii palestiinnálačča oaivái vaikko son leai juo roasmmuhuvvon ja veallut eatnamis. Palestiinnálaš leai čuggen ovtta eará soalddáha niibbiin, muhto leai juo bonjastuvvon veallut ja vearju leai váldon eret go soalddát bážii su. Mánu sisa čielgá makkár duomu soalddát oažžu.