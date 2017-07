Går mot utbytterekord i Coop

Coop er mer populært enn noen gang tidligere. 50 000 kunder har blitt medeiere det første halvåret i 2017, noe som betyr at Coop kommer til å passere 1,6 millioner medeiere i løpet av året.

– Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi eies ikke av noen få, men av våre snart 1,6 millioner medlemmer og medeiere. Første halvår har vært fantastisk og det ligger an til tidenes utbytteutbetaling for 2017, uttaler Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef Coop Norge, i en pressemelding.

Akkumulert kjøpeutbytte for første halvår er på 430 millioner kroner, en solid økning sammenlignet med samme periode i 2016. Legges oppsparte medlemsrabatter fra partnere med, har Coops medeiere samlet opparbeidet seg en besparelse på mer enn 500 millioner kroner.

– Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange. Dette ser vi særlig at kundene er opptatt av, og særlig de yngre som står for en stor andel av våre nye medeiere så langt i år, sier Kristiansen.