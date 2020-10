Går imot engelsk navnetrend – nytt storselskap velger samisk navn

De går dermed mot trenden som er blant norske selskap.

Vy, Equinor, Circle K og OsloMet har alle én ting til felles: de har gått bort fra sine opprinnelige norske navn. Tidligere het selskapene NSB, Statoil og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Denne trenden følger derimot ikke nettselskapene Troms Kraft Nett og Nordlandsnett.

15. oktober valgte de å fusjonere, eller slå sammen, de to selskapene sine. Dermed måtte det også døpes om, og valget falt på det samiske navnet Arva.

Dette er et nordsamisk ord som betyr energi eller viljestyrke.

– Vi lever i en tid hvor vi registrerer at mange rundt oss bruker mange utenlandske ord og navn på selskapene. Det gjør at vi var veldig opptatt av å ha noe som var rotekte nordnorsk og vi mener at et samisk navn var et godt valg, sier den nye konsernsjefen Semming Semmingsen til NRK.

Er dette en PR-stunt for å få oppmerksomhet?

– Vi mener det er et godt navn og vi har valgt å ta den vinklingen. Hvis man mener det er et PR-stunt så må folk få lov til å mene det, men vi mener det er et fornuftig valg og håper på å bli trodd på at vi har gode hensikter med det, sier Semmingsen.

GODT NAVN: Konsernsjefen i det nye selskapet Arva, Semming Semmingsen, er godt fornøyd med det nye samiske navnet. Foto: Marius Fiskum

Det nye selskapet blir det største nettselskapet i Nord-Norge, og det 6. største nettselskapet i hele Norge. Verdien på det nyfusjonerte selskapet blir på 5,3 milliarder kroner.

– Vår oppgave er å veilede

Det nye navnet kom på plass etter en intern navnekonkurranse. Her kom det inn 180 forslag.

Sametinget har vært med i prosessen og gitt tips til det nye selskapet. De har nå gitt tommel opp til det nye samiske navnet.

– Vi synes det er positivt at Troms Kraft tar kontakt med oss og ber om råd, ettersom vi ser det som vår oppgave å veilede i slike prosesser, sier Inger Marit Eira-Åhren, direktør i Sametinget.

FORNØYD: Sametingets ferske direktør, Inger Marit Eira-Åhren, er ikke noe annet enn fornøyd med den samiske navnebruken hos det nye selskapet. Foto: Liv Inger Somby

Språkrådet støtter også opp om Sametingets tommel opp. De har tidligere ikke vært all verdens fornøyde med navneendringene til Vy, OsloMet og Equinor.

– Jeg blir nesten rørt når jeg hører dette, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Hun mener dette er et modig- men også smart valg.

– I en jungel av halvslappe engelskspråklige navnevalg, så vil et navn som dette stikke seg ut og frem på en veldig positiv måte. Det vil kunne gi positiv oppmerksomhet. Det er bra for de og for synligheten til samiske språk i Norge, sier Wetås.

ANBEFALER: Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, tror selskap som endrer navn til norsk eller samisk kan tjene på dette omdømme- og samfunnsmessig. Foto: Moment Studio

Bruk av urfolk i markedsføring har vært omdiskutert

Samisk navn- og kulturbruk i markedsføringssammenheng, har vært en het potet det siste året.

I Norge har blant annet Nortura valgt å gjøre endringer på Joika-boksen og navnet etter sterk kritikk.

Også utenfor landegrensene har bruk av urfolk i logoer og navn blitt heftig diskutert. Dette har blant annet ført til at verdens 14. største klubb, tidligere Washington Redskins, endret navn.

URFOLKSLOGO: NFL-laget Washington Redskins har valgt å endre navn etter å ha fått kraftig kritikk for urfolksbruken som er nedsettende mot det amerikanske urfolket. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Det nyfusjonerte selskapet Arva blir nå å fortsette å ha kontakt med Sametinget fremover for å få råd for hvordan de skal utøve sitt samfunnsansvar.

– Vi vil bruke Sametinget som sparringpartner i alle saker i områder hvor vi trenger rådgivning, sier Semmingsen.

