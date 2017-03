FrP inne i den politiske varmen på Sametinget

– Vi FrPere her på Sametinget er seriøse politikere. Og det er egentlig det det handler om at vi er dyktige og tar sak for sak. Derfor tror jeg at vi er blitt valgt til det vi er valgt til her inne, sier sametingsrepresentant Arthur Tørfoss.

Han er en av to FrP-representanter på Sametinget og før jul i fjor ble han valgt som leder i Sametingets kontrollutvalg.

– De andre vet hvor de har oss hele tiden og de stoler på oss da, sier gruppeleder Aud Helene Marthinsen.

Lenge ute i kulden

FrP har lenge vært ute i kulden i samepolitikken. Grunnen til det er at partiet vil legge ned Sametinget og melde Norge ut av konvensjoner som styrker samenes stilling som urfolk.

Da FrP-leder Siv Jensen besøkte Sametinget 7. juni 2012, understreket hun at partiet vil legge ned Sametinget og at hun så for seg en spesiell etterbruk for sametingsbygget i Karasjok.

– Sametingsbygget er en prakfull bygning, og kan sikkert bli et flott museum etter hvert, uttalte Jensen.

Tre år tidligere var daværende 1. nestleder i partiet, Per Sandberg, gjest hos Sametinget. Han så for seg en annen bruk av sametingsbygget.

– Hvis man har behov for et hotell i turistsammenheng, så kan gjerne bygget brukes til det. Hva det skal brukes til får lokaldemokratiet ta seg av etter at vi har lagt ned Sametinget, sa Sandberg til NRK 7. mai 2009.

NSR: – Aldri et samarbeid med oss

Fremskrittspartiet har i årevis sett på som Sametingets «sorte får», det vil si et parti de andre helst ikke vil ha noe å gjøre med.

Dette ble det en forandring på da Arthur Tørfoss 9. desember 2016 ble valgt til leder i Sametingets kontrollutvalg.

– Vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) kunne aldri ha hatt et samarbeid med FrP. Ikke en gang et valgteknisk samarbeid. Grunnen til det er deres syn på Sametinget, samiske rettigheter og det samiske samfunnet. Vi mener at dette synet er skremmende, sier NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Keskitalo mener at det er de som i dag er i posisjon som må ta ansvaret for at FrP nå er inne i varmen i Sametinget.

Sametingspresident Vibeke Larsen er ikke enig med Keskitalo i denne vurderingen.

– Vi kan kanskje ikke si at de er tatt inn i den politiske varmen, for deres politikk har jo ikke fått gjennomslag. Men at de sitter og har lederen i kontrollutvalget, de er veldig opptatt av lover og regler, så kanskje det er rette plassen for Frp, sier Larsen.

– Frps sin politikk vil stå ved lag og vi har programfestet det at vi skal legge ned Sametinget. Det står i Fremskrittspartiets program, fastslår Arthur Tørfoss.