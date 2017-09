– Jeg ønsker selvfølgelig at noen fra Frp skal bli statssekretær for samiske saker. Det er naturlig og på tide at vedkommende kommer fra oss, sier Arthur Tørfoss til NRK.

61-åringen fra Storslett i Nordreisa er klar for sin tredje periode på Sametinget som Frp-representant. Han blir partiets eneste på tinget etter årets valg.

– Uhørt og provoserende

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og statsråd Helga Pedersen reagerer kraftig på idéen til Tørfoss.

– Helt uhørt, sier hun og kaller Frp for en ytterlighet i norsk samepolitikk.

Pedersen mener det bør være enkelt for Erna Solberg å avvise et slikt ønske.

NY PRESIDENT: Her gratulerer Helga Pedersen (t.v.) vinneren av sametingsvalget, Aili Keskitalo. Foto: Inga Renate Buljo / NRK

– Hvis Frp skulle få statssekretæren for samiske saker så vil det være en provokasjon mot samene og alle andre som har jobbet for utviklingen av det samiske samfunnet, sier hun.

– Opp til Erna å bestemme

Anne Karin Olli (52) har hatt jobben som statssekretær for samiske saker i tre år.

– Det er et veldig hypotetisk spørsmål, svarer hun når NRK spør hva hun svarer hvis Erna eller en annen minister ringer.

– Det er opp til Erna å bestemme, og jeg har ingen påvirkningskraft der. Kommer det en forespørsel så får jeg vurdere det der og da.

Olli gir imidlertid klart uttrykk for at hun har stortrivdes i jobben.

– Det har vært tre fine og givende år. For meg personlig har det bidratt til at jeg har kommet nærmere det samiske igjen. Jeg har lært mye og møtt masse mennesker i det samepolitiske miljøet, sier hun.

MØTE MED SAMETINGET: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (i midten) har ansvaret for samiske saker. Statssekretær Anne Karin Olli sitter ved siden av ham. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ingen navn på blokka

Arthur Tørfoss er imidlertid ikke helt fornøyd med Olli som statssekretær.

– Hun har ikke holdt kontakten godt nok med alle gruppene på Sametinget, sier han.

I valgkampen sendte Frp ut brosjyrer hvor det sto at partiet ville legge ned Sametinget. Dette har vært partiets mantra i alle år.

– Er det naturlig at partiet som vil legge ned Sametinget, bør ha statssekretæren som skal jobbe med samiske saker?

– Det er jo kjempeviktig å fremme samiske saker som språk og kultur overfor regjeringen. Vi i Fremskrittspartiet ønsker jo også å ta vare på språket og kulturen, svarer Arthur Tørfoss.

For øyeblikket har ikke Frp-samen noen navn på blokka.

– Det er selvfølgelig mange som kunne vært statssekretær. Det er jeg overbevist om, sier han.

Anne Karin Olli er den niende statssekretæren som har hatt ansvaret for samiske saker. Den aller første var Johanne Gaup fra Senterpartiet. Hun ble oppnevnt i 1998. Før det hadde regjeringene politiske rådgivere, og her var Steinar Pedersen fra Ap den første i 1990.