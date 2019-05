– Jeg krysser virkelig fingrene mine for at de skal vinne. Ikke bare for at jeg kan vinne flere hundretusener, men også for Freds del, sier Mihkkal til NRK som følger kveldens finale fra salen i Israel.

26-åringen har fulgt broren sin under hele ESC-konkurransen fra sidelinjen i Tel Aviv. Og nå kan han gå i gigantisk pluss.

Før finalen har han nemlig satt 5000 kroner på at Keiino vinner ESC-finalen. Dersom dette blir en virkelighet kan han cashe ut over 400.000 kroner.

Optimist

Spillet ble satt inne i salen, kun få minutter før torsdagens semifinale. Dette var nok et lurt valg. For etter semifinalen gikk oddsen for Keiino-seier drastisk ned.

Med andre ord hadde det norske bidraget en god semifinale i oddsmakernes øyne og de fikk større tro på norsk seier i finalen. Denne troen deler også broren.

– Jeg vet at de er en av favorittene, men det er andre som også er populære. Det er en kalkulert risiko, og jeg vet at jeg fort kan tape de pengene, sier Mihkkal til NRK.

JAAA!: Se hvordan kommentator Olav Viksmo-Slettan og produsent Hege Nelvik reagerte da Keiino gikk til finalen. Det kan nok bli enda mer elleville scener dersom det norske bidraget vinner ESC 2019.

Trøbbel før finalen

Men alt har ikke gått som smurt for Keiino i forberedelsene.

Fredag kveld under juryprøven la Norge inn en formell klage etter at skjermen gikk i svart to ganger under opptredenen. Da bildet kom tilbake var en kameraoperatør i bildet.

Keiino-Fred har heller ikke hatt en knirkefri oppladning. Før juryprøven gikk den samiske artisten rundt med et svært skjerf rundt halsen. «Kun preventivt», svarte NRKs pressekontakter til NTB.

– Det er ikke noe trøbbel. Måten jeg joiker tærer på, men stemmen er som den pleier å være, sier Fred Buljo (31) til NRK kun timer før ESC-finalen.

OH NO: Skjerfet rundt halsen til Fred Buljo (t.h.) ble fort oppdaget av norske journalister i Tel Aviv under fredagens prøver før juryprøven senere samme dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vil ikke legge press på han

Selv etter de siste døgns trøbbel har Keiino beholdt 10.-plassen på den samlede oddsoversikten fra Eurovisionworld. Det er totalt 26 bidrag i ESC-finalen.

Den soleklare favoritten er Nederland og Duncan Laurence med den selvskrevne balladen «Arcade». De har nærmere 50 prosent sjanse for å vinne, viser den samlede oddsoversikten.

Selv om Norge ikke er blant de største favorittene, har ikke bror Mihkkal tenkt å gi noen joiketips til broren før han skal joike foran over 200 millioner TV-seere lørdag kveld.

– Jeg vil ikke legge for mye press på han, sier Mihkkal.

– Mihkkal pleier ikke å joike før etter klokken to om natten, så det har vært dårlig med joiketips fra han, kontrer Fred lattermildt.

Om Keiino-Freds bror kan glise hele veien til banken i kveld avgjøres rundt midnatt. Finalen starter klokken 21:00 på NRK1. Keiino fremfører «Spirit in the sky» som bidrag nummer 15.