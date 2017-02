– Jeg synes ikke at 20 kg reinhjerter er noe man skal straffes for. Kanskje hadde tyven lite mat og trengte hjertene som jeg hadde hengt til tørking, sier en lattermild Neil Luton da NRK Sápmi tar kontakt med ham.

Luton har i lang tid drevet med innovasjon og næringsutvikling innenfor lokalmattradisjon i Nord-Norge. skotske kokken, som har etablert sin næringsvirksomhet i Nesseby i Finnmark.

På sin facebookside skriver Luton at det er blitt observert mennesker i tørkehellene og en bil som har kjørt fra eiendommen. Saken er politianmeldt, men helst vil Neil Lupton at vedkommende melder seg til han så dropper han alle anklager.

Inviterer på kaffe

Luton inviterer tyven på kaffe, og har meddelt politiet at han trekker anmeldelsen om tyven gir seg til kjenne og gjør opp for seg.

– Har du eller noen du kjenner PLUTSELIG masse tørkede reinhjerter? Da kunne du kanskje kommet en tur ut til krampenes og tatt en kaffe med min far og gjort opp for deg, skriver Neil Luton.

Ikke økonomisk tap

Neil Lupton sier at dette er en veldig trist sak. han har helt siden han flyttet til Krampenes i 2004 vert med på og bygge opp sin gründervirksomhet i Øst-Finnmark.

Han deler gladelig sin kunnskap, og sier ikke gjør dette for økonomisk vinning, men pga. forkjærlighet for god mat, samt at han ønsker å dele sine matopplevelser med andre.