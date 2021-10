Vi er i en teatersal i Kautokeino. En håndfull ansatte er i salen. Lyd, lys og scenografi sjekkes og klargjøres til dagens prøver.

Foran scenen, i en av stolene, sitter en lyshåret ung dame og nynner stille mens hun gjør bevegelser med hendene.

Hun ser ikke ut til å ense alle de andre som snakker høyt og gir beskjeder til hverandre i samme rom som hun befinner seg i.

Det er dette som er hverdagen til Elin Kristina Oskal nå. Denne høsten er fylt opp med sang, skuespill, koreografi og turnéliv.

Stortrives på scenen

Vi møter Elin under de siste forberedende prøvene til musikalen «Guovssahasa hálddus» (Fanget av nordlyset).

Denne dagen skal det også filmes en musikkvideo, så timeplanen hennes ser ganske hektisk ut.

Elin ser likevel ikke ut til å stresse, selv om premieren er kun få dager unna.

Hun følger med på regissør Nils Gaups instrukser, og straks det ropes «Klar!» fra salen, så gir hun av seg selv.

SANG OG MUSIKK ER LIVET: Elin Kristina Oskal (25) gir alt under prøvene i musikalen der hun spiller lillebroren som terger nordlyset. Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Akkurat nå går de gjennom en scene der hun spiller den energiske og nysgjerrige lillebroren Mikku.

I alt har Elin seks forskjellige roller i stykket, men det synes hun går helt greit.

– Takket være klesskift så er det lett å leve seg inn i de ulike rollene, forteller Elin. Og hun forteller at det har vært lett å huske alle replikkene sine.

Sangtekstene har det vært litt verre med. Særlig i en av sangene er det alltid noen linjer hun glemmer.

– Men den sitter sikkert til premieren, sier Elin leende.

Sa opp assistentjobben

Man merker at det kreative livet gir Elin energi.

Selv etter timer med prøver, skuespill og videoinnspilling er hun like smilende. Hun trives i Det samiske nasjonalteatret Beaivváš.

I to år var hun fast ansatt som assistent ved skolen på hjemplassen i Saltdal kommune.

Innimellom har hun fått tilbud om andre oppdrag, og da har hun sjonglert på best mulig måte. Sangen har hun alltid gjort plass til.

REINDRIFTA I HJERTET: Familien til Elin Kristina Oskal driver med reindrift i Saltdal kommune i Nordland. Å være ute i naturen og sammen med dyra gir Elin energi. Foto: Sander Andersen / NRK

Så kom tilbudet om en musikalrolle, og da bestemte Elin seg. Det var på tide å satse for fullt på den kunstneriske karrieren, og dermed sa hun opp jobben ved Røkland skole.

– Det er jo det jeg elsker aller mest her i livet. Å kunne synge og opptre, sier Elin.

Det at Elin har et sangtalent, var det ikke mange som var klar over. Faktisk var det lenge bare én person som visste at hun elsket å synge.

Bussjåføren var publikum

Elin bodde fire mil unna barneskolen, og hver dag reiste hun til sammen 8 mil med buss. Fire av disse milene var det kun Elin som satt i skolebussen, og da pleide hun å sitte bakerst i bussen og synge.

– Jeg var sjenert og skjønte at bussjåføren kunne høre meg der jeg satt og sang, men det plaget meg ikke. Det var alle andre jeg var nervøs å opptre foran, ler Elin.

Hun minnes at det var Pink og Destinys Child som var på repertoaret i bussen. Lite visste hun den gang at talentet hennes skulle føre henne helt inn i Disneys magiske verden.

Den eneste samen i klassen

Elin Kristina Oskal er nest eldst av fire søsken, og vokste opp med at slekt og familie var rundt henne. Mormor og tante tok barna med på turer ut i naturen, og reinen var det familien livnærte seg med.

Det samiske var en naturlig del av livet hjemme, men i skoleklassen sin var hun den eneste samen. Og det at Elin var same, syntes de andre elevene var veldig spennende.

MED PESKEN PÅ: Lillesøster Sara Marja var Elin Kristinas lekekamerat på hjemplassen. De to var sammen både inne og ute, og Elin beskriver barndommen som veldig lykkelig. Foto: Privat

Oppmerksomheten hun fikk var ikke negativ, men den førte til at Elin aldri fikk velge selv hva hun skulle gjøre.

– Jeg hadde alltid noen rundt meg, og de kranglet nesten om å holde meg i handa, minnes Elin. Hun beskriver følelsen av å være en dukke som de andre styrte bevegelsene til.

Til slutt tok lærerne affære, slik at Elin skulle kunne bestemme selv hva hun ville gjøre. Det var en ny verden for henne, der hun fikk utforske hva hun likte eller mislikte.

– Jeg husker at det føltes rart, sier Elin.

Og det var på den tiden hun måtte finne ut hvem hun var, og hva hun likte.

Hun forteller at hun en gang hadde på seg pesk på skolen. Det var vinter og kaldt ute, og pesken var noe hun hadde på seg hjemme. Men på skolen oppdaget hun hvor mye hun skilte seg ut fra de andre barna.

Hun forteller videre at hun lærte å være en Elin på skolen, og en annen Elin hjemme. På skolen fortalte Elin til de andre barna at hun også hadde spist taco til middag. Sannheten var at hun egentlig hadde spist kokt reinkjøtt eller blodpølser.

– De andre barna visste ikke hva det var, så jeg valgte å si noe de kjente igjen. Bare for at de ikke skulle si æsj eller rynke på nesen, sier Elin.

Fant stoltheten i Sverige

Etter å ha vært den eneste samen i klassen sin, møtte Elin en helt ny verden da hun dro på konfirmasjonsleir til Jokkmokk i Sverige. Der var hun en av mange samiske unge, og dette vekket noe i henne.

Hun følte at hun var sammen med folk som var som henne selv.

Og denne følelsen gjorde at hun valgte å gå på videregående skole der da hun ble ferdig med grunnskolen.

– Jeg har så mange gode minner fra de tre årene. Det var da jeg kjente at jeg ble stolt over å være same, sier Elin.

Hun knyttet kontakt med andre samer, også en samegutt ved navn Jon Henrik. Det var marknad i Jokkmokk, og der var han. En trivelig kar som kunne spille gitar og synge, men som fremdeles var en ukjent artist i Sverige.

SANGKARRIEREN TAR AV: Elin sammen med en av Sveriges mest kjente samiske artister, Jon Henrik Fjällgren. Bildet er fra innspillingen av musikkvideo til låten «The way you make me feel». Foto: pressefoto

Flere år senere ser Elin at Jon Henrik deltar i svenske Talang, og vinner attpåtil finalen med en joik. Joiken om hans beste venn Daniel. Han får en karriere i Sverige, og deltar i Melodifestivalen tre ganger og vinner den svenske utgaven av Skal vi danse.

Tilbudene strømmer på

2019 er året da Elin får flere tilbud. Ett av dem er fra Walt Disney. Hun får stemmen til Anna i den samiske utgaven av «Frost 2» (Jikŋon 2).

– Det å holde dette hemmelig for mine nærmeste var helt grusomt, forteller Elin. Hun visste at det var brudd på kontrakten å dele dette med andre. Så hun sa til folk, som lurte på hvor hun skulle, at det var hemmelig. Slik slapp hun å lyve, forteller hun leende.

DISNEY PÅ SAMISK: - Barna på skolen ble litt «starstruck» da de hilste på meg etter å ha sett Jikŋon 2, forteller Elin. Men etter en uke var hun bare Elin igjen, og ikke en prinsesse i en Disney-film. Foto: DISNEY/PRIVAT/FOTOMONTASJE AV NRK

Dette er også året da Jon Henrik Fjällgren kontakter henne. Via Instagram spør han om Elin kan tenke seg å synge en av hans låter.

– Jeg sa at jeg måtte høre sangen først, sier Elin. Men svaret ble ja, og sangen ble til slutt kåret til Årets låt i svensk sameradio av lytterne.

Året etter er Elin blant de nominerte til prisen «Årets unge artist» under utdelingen av Sámi music awards i Alta.

Radiohiten og rollen som Anna hadde gjort Elin Oskal til et kjent navn.

Travel høst

Denne høsten har Elin Kristina Oskal fått vise hvem hun er og hva hun vil. I august ble hun barnas nye BlimE-idol. Sangen «Bávkkanas» har blitt spilt over 600.000 ganger på NRK Super TV og YouTube bare den første måneden.

DYNAMITT: Her er den samiske BlimE-låten med Elin Oskal. Den norske versjonen er det Nicolay Ramm som synger. Du trenger javascript for å se video. DYNAMITT: Her er den samiske BlimE-låten med Elin Oskal. Den norske versjonen er det Nicolay Ramm som synger.

Samtidig med BlimE! starter også prøvene på Det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Elin flytter fra Saltdal til Kautokeino, for å satse på sin musikalske karriere på heltid.

– Elin er en fryd å jobbe sammen med, sier regissør Nils Gaup.

Han trekker frem alle talentene hun innehar; innlevelsesevne, sangstemme og danseferdigheter. Gaup mener at Elins artisterfaring er nyttig å ha som skuespiller i en musikal. – Hun lærer seg tekster veldig fort, og det må man jo kunne i en musikal, sier han.

At Nils Gaup jobber med en musikal er ikke noe nytt. De fleste tenker kanskje på film når de hører hans navn, og da særlig som mannen bak filmen «Veiviseren» som ble nominert til Oscar-pris for beste utenlandske film.

ELSKER TEATERSCENEN: Nils Gaup er utdannet skuespiller, men har gjort seg mest bemerket som filmregissør. Titler som Veiviseren, Håkon Håkonssen, Hodet over vannet og Kautokeino-opprøret er bare noen av filmene han står bak. Foto: Ole Eltvik / Ole Eltvik

Dikt og erotiske noveller

En lang dag på teateret er omme, og Elin Kristina Oskal er klar til å dra hjem. Men hun skal ikke ligge på sofaen og slappe av.

– Mine kvelder og ettermiddager går med til videre øving. Jeg er nemlig perfeksjonist og vil gjøre alt så perfekt som mulig, sier Elin og ler hjertelig.

Elin er en energisk dame som har mange jern i ilden, og hun rødmer litt når hun forteller om en av sine mange hobbyer.

– Jeg pleier å skrive dikt og noveller, og noen av dem har erotisk innhold, forteller Elin.

Erotikk er et ganske tabubelagt tema, og Elin innrømmer at hun blir litt flau i forhold til nettopp denne hobbyen. Men samtidig håper hun at folk kan bli mer åpne om slike temaer i fremtiden.

En ting er hun sikker på; Det blir ikke bokutgivelse med erotisk innhold fra hennes side. Skrivingen er privat, og mest for moro skyld.

– Jeg skal nok fortsette med sang og musikk, og heller lete frem sanger som ingen andre har hørt før, sier Elin. For dem har hun mange av. Hun må bare bli fornøyd med dem først, og så finne en produsent å jobbe sammen med.

– Og så vet jeg at jeg ikke kommer til å bli en joiker. Det er nok ikke den veien jeg skal gå, sier Elin.

Så tar hun veska si og trasker av gårde.

Smilet kommer frem igjen idet Elin vinker farvel.

Det er sånn det er å leve ut drømmene sine. Man blir lykkelig.

Musikalen Guovssahasa hálddus Ekspandér faktaboks Musikalen er en familieforestilling med urpremiere i Kautokeino 8. oktober 2021. Scenespråket er nordsamisk.



Skuespillere: Marte Fjellheim Sarre, Elin Kristina Oskal, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre Les mer om forestillingen her.