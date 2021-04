I Offerdalen i Jämtland planlegges en av Sveriges største vindkraftverk. En sak som så langt stort sett har engasjert lokale politikere og reindrifta.

Nå har debatten imidlertid nådd et større publikum.

På Twitter har den svenske superspissen Zlatan Ibrahimović nemlig uttrykt skepsis til utbyggingen.

Denne teksten delte han med sine 7,4 millioner følgere:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge den svenske avisa Jämtlands tidning (ekstern lenke) har Milan-proffen kjøpt over 1000 hektar med mark og fjellområder i Jämtland. Ifølge avisa har han store planer for å utvikle i området.

På noen timer hadde flere hundre kommentert innlegget. Flere enn 2500 har likt tweeten.

Mange takker Ibrahimović for å belyse dette, deriblant reindriftssamene i Njaarke Sameby. De risikerer å miste store beitearealer til det planlagte vindkraftverket.

Hjelp fra uventet hold

Samebyens leder Pär Nilsson er glad for denne støtten fra noe uventet hold.

– Velkommen på laget Zlatan, det er kanonbra og det kommer til å få saken til å bli bedre belyst i media.

LYKKELIG: Lederen i Njaarke Sameby, Pär Nilsson er glad for Zlatans støtte i vindkraftdebatten. Foto: Fredrik Vestberg / Sveriges Radio

Dersom tap av beiteland blir så stort som dagens planer tilsier, så er det slutten for reindrifta, hevder Nilsson overfor NRK.

– Det er rett og slett døden for oss. Denne parken kommer til å ta bort over halve vinterbeiteområdet vårt, sier han.

Han håper at Zlatan kan bidra til å stoppe dette.

– I og med at han engasjerer seg i det betyr det større oppmerksomhet rundt saken. Kanskje kommer flere til å få opp øyne for denne saken og støtte den, sier han.

– Drømmesituasjon

Anders Hauge Wien er forsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Han tror det kan få betydning for saken at den svenske superstjernen engasjerer seg.

SKAPER BLEST: Forsker Anders Hauge Wien tror at Zlatan Ibrahimovic med sine uttalelser om vindkraft bryter gjennom støyen med informasjon som finnes der ute. Det blir stor blest om saker når kjendiser uttaler seg. Foto: priv

– Han er jo en verdensstjerne så han kan absolutt ha veldig stor innflytelse på sånne saker. Folk som kanskje ikke har brydd seg om saken vil plutselig, fordi han bryr seg om det, ta stilling, og vil ta samme side som han, sier han.

Og når reindrifta i Sverige først skulle få en kjendis med på laget, så er Zlatan definitivt den beste, mener forskeren.

– Jeg tror det er en drømmesituasjon i forhold til å kunne påvirke og endre opinionen i forhold til saken de fronter. De kunne nesten ikke fått en bedre talsperson. Han er jo en som mange ser opp til, sier han.

Forskere ser at det er en trend i verden at kjendiser ønsker å engasjere seg i noe mer meningsfylt enn det de i utgangspunktet er kjent for.