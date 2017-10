HVOR MYE PENGER TIL DENNE SAL?: For 2017 krevde Sametinget i underkant av 668 millioner kroner, min fikk rundt 458 millioner. For 2018 krever Sametinget rundt 663 millioner kroner, men får nok ei heller denne gangen fullt så mye som Sametinget ber om. Her fra gårsdagens åpning av det 8. sameting som Kong Harald stod for.