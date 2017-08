Fortsetter i år også

– Det har vært tungt, dermed var gleden umiddelbar da jeg åpnet eposten mandags morgenen og fikk øye på at flere hadde søkt seg på skolen, forteller rektor for samisk kunstskole Eva Aira.

Foto: Thoralf Balto

Siste frist

Forrige uke kom den samiske kunstskolen i Karasjok med en følgende pressemelding, at hvis ikke skolen mottok minst 3 søkere til innen klokken 16 mandag 28 august, legges skolen ned. Men i dag altså kom beskjeden om at skolen har fått til sammen 11 søkere .Dermed kan elever og lærere glede seg over nok et nytt skoleår.

Lave søkertall hvert år

- Noen gang tenker jeg om jeg er gæren som fortsetter med dette arbeidet år etter år sier en lettet Eva Aira.

Det begynner å bli en vane at det hvert år er altfor få søkere i den samiske kunstskolen, da kan man fort tenke seg for hvor behovet for en samiske kunstskole ligger, men rektor Ewa Aira er klar i sin tale da hun forteller at man ikke trenger å bli kunster etter å ha gått kunstskole.

–Men om du ser hvor flere tidligere elever ved den samiske kunstskolen befinner seg nå, kommer du til å se at de har gått videre, flere har også fortsatt utdanning innen kunst.

Rektoren poengterer at selv om skolen nå har nok søkere har de fortsatt plass for flere elever og at de tar i mot nye søkere frem til slutten av september.

Kan puste lettet ut

Noen som kanskje var spesielt glad for den beskjeden om at skolen fortsetter, var den nyansatte læreren ved samisk kunstskole, kunstner Vemund Thoe.

Foto: Thoralf Balto

- Jeg trodde jo at kanskje måtte jeg reise hjem allerede på fredag, men jeg hadde fortsatt håpet sier en glad Vemund Thoe.

Lenge har det vært uklart om Thoe hadde jobb ved kunstskolen denne høsten, men han reiste likevel med troen på at Karasjok kom til å gi et positivt inntrykk. Med et smil på munnen forteller han at han håper han på en eller annen måte har klart å påvirke flere til å søke.

- Jeg er veldig glad og ser frem til fredag.

Skolen starter allerede førstkommende fredag og den nyansatte læreren gleder seg til å møte sine nye elever.