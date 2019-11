Forsvarsministeren avduker minnebauta over samiske grenseloser

Det sier etterkommer av en av grenselosene i Musken i Tysfjord, Samuel Gælok.

Tysfjord kommune og Nordland fylkeskommune har lenge bedt regjeringen avslutte saken om samiske grenseloser på en verdig måte

25. november kommer omsider forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Musken for å avduke en minnebauta, som har stått der i to tiår allerede.

– Langt lerret å bleke

SETTER PUNKTUM:Ordfører Tor Asgeir Johansen håper punktum kan bli satt i denne saken. Foto: Harrieth Aira / NRK

Flere ganger tidligere har det vært planlagt offisiell markering ved bautaen, men så har markeringen blitt utsatt.

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen håper at dette endelig kan gjennomføres.

– Det har det vært et langt lerret å bleke for å få en verdig avduking. Nå prøver vi å få det til mens vi ennå er Tysfjord kommune, sier en glad ordfører.

Bautaen er reist som takk for innsatsen til flyktninglosene og den øvrige samiske befolkningen i Tysfjord under andre verdenskrig.

Etter krigen ble grenselosenes innsats fortiet og glemt. Ondsinnede rykter gjorde at også mange samer holdt stilt om egen innsats under krigen.

Statsråd står for avduking

Program for den høytidelige markeringen i Musken er under utarbeiding.

Det er imidlertid klart at det blant annet legges opp til et dagsseminar om grenselosenes historie.

Johansen tror dette vil bli en verdig markering.

– Det har veldig stor betydning at forsvarsministeren kommer, for dette er noe som folk har kjent på i alle år etter krigen. Det oppgjøret som ble gjort etter krigen har satt sine spor, sier ordføreren.

Feil årstid

SØNN AV FLYKTNINGLOS: Samuel Gælok er glad for at avdukingen endelig er et faktum. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Samuel Gælok er glad for at avdukingen endelig skal gjennomføres.

Han synes likevel at markeringen burde vært gjort på en årstid, der flere etterkommere hadde hatt mulighet til å delta.

– Man er litt avmålt til at de kommer på høstvinteren. Det kunne vært gjort på sommerhalvåret når flere av etterkommerne av grenselosene, som ikke bor her, har mulighet til å komme. For det er ikke bare-bare å reise til Musken på denne årstiden, sier han.

Kongen har beklaget

Bare i Tysfjord i Nordland, ble om lag 3000 nordmenn ført i sikkerhet i Sverige av samiske grenseloser. Fluktrutene var farlige og krevende, og grenselosene satte livet sitt på spill.

Under Sametingets åpningstale i 2005 beklaget kong Harald at losene ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener:

«Grenselosene i Tysfjord risikerte liv og helse for å hjelpe andre til et fritt liv i Sverige. Vi må i dag beklage at de og deres etterlatte ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener»