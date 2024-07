Stenger flyplassen i Kiruna

Flyplassen i Kiruna stenges mellom 15. juli og 29. august på grunn av renoveringsarbeid. Rundt 35 avganger blir påvirket.

Flyplassen er nattestengt mellom juni og august. Det har konsekvenser for ambulansefly.

Flyplassleder forstår at stengingen har konsekvenser for turistnæringen, men sier at det er viktig for flysikkerheten at landingsområdet er i orden.