Ingebjørg (13) skal gjøre noe ingen har gjort tidligere i MGPjr

Lågå julevsámegiellaj.

Her er Ingebjørg Lie Jakobsen.

Hun er 13 år og går i 7. trinn på Drag skole i Hamarøy i Nordland. Snart står hun på scenen under finalen av MGPjr, som eneste finalist fra Nord-Norge.

«Det er nå det skjer» er tema for årets MGPjr 2022, som fyller 20 år.

I år får vi høre et nytt språk i MGPjr – av Ingebjørg. Hun synger nemlig på lulesamisk, som er et truet språk.

Innmari glad

Ingebjørg er ei aktiv jente, som begynte å synge før hun kunne snakke ordentlig.

På fritiden driver hun med konkurransesvømming, sang, dans og fotball.

Til nå har hun opptrådt med med sang og dans på Samenes nasjonaldag og egenskrevet sang på UKM.

Siden hun allerede har god erfaring med å stå på scenen, faller det naturlig for henne å opptre under MGPjr.

– Jeg tenker at det er helt supert, og jeg er bare innmari glad for at jeg har fått sjansen til dette, sier en takknemlig finalist.

Ga aldri opp

Ingebjørg har drømt om å stå på MGPjr-scenen siden hun var liten. Til tross for avslag har hun aldri gitt opp.

At hun holdte på drømmen, gjør at hun skal stå på scenen den 28. mai, sammen med tretten andre finalister i en fullsatt Telenor arena.

– Dette er jo helt fantastisk. Det er en følelse av at så mange ikke får oppleve dette. Tenk at jeg av mange får være med på noe så gøy.

Gleder seg til å vise frem språket

Sangen Ingebjørg skal synge har hun skrevet selv.

– Sangen min handler om meg selv, hvor jeg kommer fra, og hva jeg liker å gjøre. Og så handler sangen om hva som gjør en lykkelig.

– I det siste, så har jeg hatt lyst til å vise folk at det er flere ting i livet som kan gjøre folk lykkelig, uten at man tenker over det.

For Ingebjørg var det viktig å ha med et språk som betyr mye for henne. Dette gleder hun seg spesielt til å vise frem.

– Jeg har lyst til å vise lulesamisken til andre siden det har så stor plass i livet mitt, og vise til andre hvor fint lulesamisk er.

– Verdens beste leirskole basically

Agnete Saba var den første som sang på samisk i MGPjr. Bandet hennes The BlackSheeps sang nordsamisk i låten «Oro jaska, beana».

Hun synes det er veldig stas at Ingebjørg skal synge på lulesamisk, siden det er et truet språk.

– Det er gøy å se at ungdommene tør og vil fronte det samiske. Det synes jeg er så kult. Jeg heier så mye på det, sier tidligere MGPjr-vinner Agnete Saba.

Agnete synes det er en veldig flott låt. Hun fikk tårer i øynene og ble kjempe stolt da hun hørte Ingebjørg synge lulesamisk.

Hun beroer fremtidige deltakere om at MGPjr er en trygg scene der de øver mye før de går live. Hennes beste råd til Ingebjørg og andre unge som skal delta, er å ha det gøy.

– Det er jo verdens beste leirskole basically!

Inspirerer andre

Ingebjørg går på Hamarøy kulturskole.

– Jeg tror det betyr mye det at hun synger på lulesamisk. Det det tror jeg kan inspirere flere til å begynne å synge på det språket.

Han håper det bidrar til flere lulesamiske sanger, noe han mener er viktig for å ta vare på det lulesamiske språket.

– At det vakre språket blir fremført i beste sendetid på NRK er stort, sier han.

Spenningen er stor

Ingebjørg gleder seg stort til finalen.

– Det eneste jeg gjør nå er å prøve og glede meg så mye jeg kan, og prøve å ikke tenke på det. Hvis ikke får jeg ikke sove om netterne.

Det at sangen nå er sluppet er både skummelt og gøy for henne, mest av alt er hun stolt av å få vise den frem og en lettelse å få slippe fri den store hemmeligheten - sangen «Her e æ».