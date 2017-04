Fødte død kalv på direktesendt tv

De som var oppe i natt i firetiden fikk se et drama fra virkeligheten.

På direktesendingen «Reinflytting minutt for minutt» i natt på gjennomgikk ei drektig simle en fødsel, og fikk kyndig hjelp av reingjeterne Aslak Ante Sara (39) og Josef Mikkel Sara (32).

Ei simle klarte nemlig ikke vente lenger, og begynte å føde på vidda. Til tross for kyndig fødselshjelp fra de to reineierne, visste det seg at fosteret allerede var dødt.

Berget simla

Reineier Josef Mikkel Sara er ikke helt sikker på hva som kan ha skjedd.

– Det kan være forskjellige grunnen til det. Andre rein kan ha kommet borti eller noe sånt.

Med et trent øye ser reineierne at simla bærer på en død kalv.

– Den begynner å bøye ryggen og går fremoverbøyd. Så vi satte henne fast, men hadde litt problemer med å få reinkalven ut. Det var vrient å få tak i beinene. Men vi fikk den ut, forklarer reineieren.

Og simla ser ut til å være i god form, sier Sara.

– Det går veldig bra med simla og ser ut til å være helt frisk. Den er sammen med flokken sin igjen.

Det blir jo et tap for meg å miste kalven. Men vi berget simla, så det ble ikke et dobbelt tap. Josef Mikkel Sara

Det var Josef Mikkel Sara sin reinkalv som døde. Han er glad for å ha berget simla.

Seerne engasjerer seg

Både på sosiale medier og på NRKs chat har seerne engasjert seg i dødfødselen.

Seerne har lurt på hva som skjedde, hvorfor det endte med dødfødsel og hvordan det går med simla. Andre igjen spør NRK om hvordan dette ble oppdaget.

