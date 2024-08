I 2015 fikk Jovsset Ánte Sara krav å redusere reinflokken sin fra omtrent 350 til 75 dyr.

Det godtok ikke Sara og gikk rettens vei, fordi han mente at det ikke er mulig å drifte med så lavt reintall.

Som 25 åring hadde Jovsset Ánte Sara vunnet mot staten i to rettsinstanser, før han i tredje runde tapte i Høyesterett.

Sara sendte saken sin til vurdering i FNs menneskerettighetskomité.

Nå har han endelig fått svaret, som han har ventet på i seks år.

– Det var en veldig god følelse

Saras advokat, Trond Biti, trodde at saken hadde blitt lagt i en arkivskuff, og ble dermed meget overrasket da de mottok uttalelsen.

– Uttalelsen støttet det som tingretten, lagmannsretten og jeg har ment er rett. Det var en veldig god følelse, sier Biti.

Trond Biti tror at det kommer noe positivt utav dette. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Nå er det opp til departementet å finne ut av denne saken videre, men jeg tror at det kommer noe positivt ut av dette.

Håper det styrker selvbestemmelsen

Da saken pågikk tilhørte Sara reinbeitedistriktet Fála, men mens de har ventet på svar fra FN har Saras situasjons endret seg.

Sara har i dag ikke lenger siidaandel, men har reinsdyr under moren sin i reinbeitedistrikt Seainnus/Navggastat Jalgon. Siidaandelen han hadde i Fála har han overført til broren sin.

– Det er vondt at de med tvang reduserte flokken min, før FN kom med sin uttalelse. Det hatt fått store konsekvenser for meg, forteller Jovsset Ánte.

– Det er dette jeg hele tiden har påstått, at saken er behandlet galt.

Jovsset Ánte Sara i Høyesterett i desember 2017. Foto: Frode Grønmo / NRK

Han synes prosessen vært tung og lang.

– Jeg forventer at saken styrker samenes selvbestemmelse i fremtiden. Og jeg håper at det styrker rettssikkerheten for de som er i samme situasjon som jeg var i.

Han forventer at staten rette opp feilen.

– FN ber Norge rette opp feilene som er gjort. Jeg håper og venter at de følger det opp. Hvis de ikke følger det, er det en katastrofe for alle samer. Da er hele artikkel 27 til ingen nytte.

Advokat Biti sier at de må vurdere om de skal bringe saken til gjenopptakelseskommisjonen.

– Spørsmålet er jo om det er mulig, er han i den posisjonen at han kan gjøre det, eller er det broren hans som må gjøre det?

Jovsset Ánte Sara-saken Foto: LIv Inger Somby / NRK Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (25) fra Kautokeino har sommerbeite på Kvaløya (nordsamisk: Fála) i Hammerfest kommune. Vinterbeitene har han i området Bávttajohka, seks mil sørøst for Kautokeino tettsted. Sara nektet å etterkomme Landbruks- og matdepartementets krav om å redusere reinflokken sin til 75 dyr. Han valgte derimot å prøve saken for Indre-Finnmark tingrett. Jovsset Ánte Sara vant over staten da saken ble behandlet i tingretten, men staten anket til Hålogaland lagmannsrett. Domsavsigelsen fra lagmannsretten falt den 17. mars 2017.

Etter at staten igjen anket, gikk saken i Høyesterett 5. og 6. desember.

Høyesterett dømte i statens favør 21. desember 2017. Dermed må Sara etterkomme departementets krav.

Saras advokat Trond Pedersen Biti sier de kommer til å prøve å få saken opp i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Sara sendte saken til FNs komité for menneskerettigheter. Staten var ikke villig til å vente på svar.

Sara nektet å redusere flokken, og sitter nå med en tvangsmulkt på 600.000 kroner.

I september inngikk Sara en intern avtale om å merke om reinen til en som står han nært slik at han beholder 75 reinsdyr.

Skulle ha skjermet de minste enhetene

FNs menneskerettighetskomité mener at Saras rettigheter etter artikkel 27 i den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) er krenket.

Hovedspørsmålet som komiteen tok stilling til er om Sara nektes retten til sin kultur, ved at han ikke kan drive med reindrift lenger.

– Komiteen stiller tre spørsmål om beslutningen om reduksjon av flokken til Sara: Er den rimelig, er den nødvendig og beskytter den alle reindriftssamer.

Det sier professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold, Hadi Strømmen Lile.

Hadi Strømmen Lile mener at Sara må kompenseres for de tapene han har lidd og at man må sørge for at dette ikke skjer igjen. Foto: Privat

– Komiteen mener at beslutningen om at Sara måtte redusere flokken likt med de andre var ment å beskytte alle reindriftssamer, men at den ikke er nødvendig og at den ikke er rimelig.

Dette mener de fordi Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og reindriftslovutvalget hadde en helt annen mening.

I 2001 foreslo reindriftslovutvalget at de minste enhetene, med under 200 rein burde skjermes.

– Det er hovedbegrunnelsen til komiteen, de mener at regjeringen ikke kan overkjøre reindriftslovutvalget, Sametinget og NRL, som er reindriftssamenes egne representanter.

– Når Sara må redusere flokken sin så mye, så mener komiteen at det ikke er levedyktig. Da nektes han retten til sin kultur.

Her kan du lese hele uttalelsen til menneskerettighetskomiteen.

Gir Norge 180 dager

FN ber Norge informere innen 180 dager, hvordan krenkelsen er brakt til opphør.

– Nå må staten kompensere Sara for de tapene han har lidd og man må sørge for at dette ikke skjer igjen.

– Må staten følge dette pålegget?

– Teknisk juridisk så kan man kanskje argumentere for nei, men i praksis så vil det være veldig vanskelig for Norge å ikke følge denne anbefalingen. Norge har anerkjent komiteens kompetanse til å vurdere om det har vært et brudd på konvensjonen.

Jovsset Ánte har ikke lenger siidaandel, men har reinsdyr under moren sin andel. Foto: Edmund J Grønmo / NRK

Norge blir ikke kastet ut av FN dersom man ikke velger å følge en beslutning fra menneskerettighetskomiteen.

– Norge som stat er en veldig liten stat. Vi er avhengig av å ha en god relasjon til andre stater, både for vår sikkerhet, handel og for økonomien vår. Og sikkerheten til Norge er helt avhengig av en god relasjon til andre stater.

Fristen på 180 dager begynte å løpe fra 19. juli 2024.

Må bruke tid på å sette seg i uttalelsen

Menneskerettighetskomiteen anmodet Norge den gangen til å vente til de hadde behandlet saken, men staten var den gang ikke villig til å vente på svar.

Landbruks- og matdepartementet hadde ikke anledning til å gi intervju på fredag, men skrev til NRK på torsdag at de har registrert avgjørelsen fra Menneskerettskomiteen.

– Vi vil nå måtte bruke noe tid på å sette oss inn i komiteens uttalelse, og se på hvilke konsekvenser denne vil ha for saken.