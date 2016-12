Olmmáivággilaš, Olaf Nilssen beasái 70 jagi náittosdilis iežas eamidin, muhto guovvamánu 3. beaivvi diibma jámii eamit.

Lihkkolaš náittoeallin

Olaf Nilssen dohpe goaivu mielde go vuolgá eamidis hávddi lusa. Jus lea muohttán de son goaivu lagábui 20 mehtara guhkosaš bálgá hávdde lusa. Vázzinbálggis lea sullii mehtara govddu. Ja, ii das vel, Olaf čorge maid muohttaga ráŋŋa hávddiid lusa vázzinbálga. Ieš lohká ahte dát lea sutnje buorre lášmohallan go beassá lihkkadit.

Olaf ja Aina náitaleigga 25.11.44, ja leaba náittosdilis leamaš 70 jagi. Olaf čilge ahte soai leaba álo leamaš nu soabálaččat, ja dát dagahii ge dan buori náittosdili sudno gaská. Vihttá maŋŋemus jagi go Aina elii, divššui Olaf su go ii lean šat nu dearvvaš. Áidna masa dárbbašii veahki lei go Aina galggái lávggodit, muhto muđui Olaf barggái buot Aina ovddas.

Ii leat bálljo beaivi go ii fina hávddi luhte

Olaf fitná meastá beaivválaččat eamidis hávddi luhte, dikšu ja lonuha gintaliid sevdnjes aiggi. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Olaf Nilssen muitala ahte ii leat bálljo beaivi go ii fina eamidis hávddi luhte. Lea sullii jagi ja logi mánu áigi go Aina jámii, ja jáhkán ahte leat čiežá beaivvi go in leat šaddan fitnat eamida hávddi luhte, lohká Nilssen. Lean leamaš Romssas ja eará báikkin dalle go in leat ollen hávddi luhte fitnat.

Sevdjes áiggi leat Olaf:s mielde ođđaáigásaš gintalat go finada Aina hávdde luhte, jus de lea jáddán dat boares gintalat. Sevdnjes áiggi galgá álo gintal čuovget Aina hávddi, lohká Olaf.

Gula Olaf Nilssena muitaleamin manne fitná nu dávjá eamidis hávddi luhte: