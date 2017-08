Avventende til Ap-lovnad om å vrake omstridt fiskeavtale

AKSJONISTER: Áslat Holmberg (t.v.) og Beaska Niillas, henholdsvis fra finsk og norsk side, representerer aktivistgruppa Ellos Deatnu – La Tanaelva Leve. Gruppa er denne sommeren blitt kjent for å ha etablert en protestleir på en øy i Tanaelva, på riksgrensen mellom Norge og Finland, for å vise sin motstand mot tanaavtalen. Da Beaska Niillas fikk ordet på folkemøtet, ba han den finske landbruksministeren om dokumentasjon på at lokalbefolkningen noen gang i historien har gitt fra seg forvaltningsretten for Tanavassdraget. – Dette svarte han ikke på. Det sier meg at de har ingen slik dokumentasjon å vise til, og dermed tilligger alle fiske- og forvaltningsrettigheter ennå lokalbefolkningen, sier han til NRK.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK