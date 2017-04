– Jeg oppdaget spor da jeg var å gjette flokken i Øvre Anarjok nasjonalpark. Først trodde jeg at det var rein, men så skjønte jeg at det var snakk om helt andre spor, sier reineier Per Anders Bongo.

Han bestemte seg for å følge sporene for å forsikre seg om at rovdyrene ikke kom inn i reinflokken.

– Ikke første møte med bjørn

I løpet av vinteren har Bongo og andre reindriftssamer vært mye plaget med rovdyr.

Han måtte ikke kjøre langt fra flokken før han fikk øye på to firbeinte.

– Plutselig ser jeg to bjørner, på veg mot beiteområdet, forteller Bongo.

Han kom seg nært nok til å få gode bilder av bjørnene, som han tror kan ha kommet ut av hiet nokså nylig.

– Ble du redd da du så bjørnene?

– Nei, jeg ble ikke redd. Det er ikke første gang jeg ser bjørn, svarer den fjellvante reindriftssamen.

Les også: Bjørn observert tre kilometer fra Karasjok

– Kjente lufttrykket fra slaget

REINEIER: Per Anders Bongo slapp med skrekken etter et litt uvanlig møte med bjørn tidligere i vinter. Foto: Privat

Forrige gang han møtte en bjørn var i januar. Da ble det ganske dramatisk.

– Jeg trodde det var et reinkadaver som var blitt tatt av rovdyr som lå nedsnødd. Jeg stoppet skuteren, og hoppet opp på kadaveret for å børste bort snøen fra hodet, men da rørte det plutselig på seg, forteller Bongo.

Han skvatt til og kom seg kjapt fra det han trodde var et kadaver. Kadaveret viste seg nemlig å være en bjørn, som reiste seg på to bein og forsøkte å daske etter Bongo.

– Jeg rakk ikke å tenke før den hadde reist seg og skulle til å klore til meg. Heldigvis rakk jeg å rygge unna, men jeg kjente lufttrykket fra slaget. Den var bare centimetre fra å treffe meg, sier han.

Bongo hoppet oppå skuteren og kjørte avgårde. Bjørnen la på sprang etter ham, men ga opp jakten etter ganske kort tid.

SNO: – Ikke farlig

RÅD: Regionansvarlig for rovvilt i Finnmark, Magne Asheim, sier at man bør la bjørnen være i fred, og ber folk gi beskjed til SNO dersom man ser bjørn. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Magne Asheim som er regionansvarlig for rovvilt i Finnmark sier at det ikke er farlig å møte på en bjørn.

– Nyt øyeblikket, så lenge det varer. De stikker av som oftest når det kommer folk, sier Asheim.

April er den måneden bjørnen som regel står opp etter en lang vinter, og NRK har fått tips om flere bjørneobservasjoner.

Senest i går ble det observert bjørn ved et tettsted i Karasjok i Indre-Finnmark.