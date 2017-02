Fikk oppdraget med jubileumsfrimerkene

Astrid Båhl, som er en samisk kunstner fra Skibotn i Troms, var ikke helt sikker på hva hun skulle svare da Posten Norge tok kontakt for å høre om hun ville designe de to frimerkene som kommer ut på samenes nasjonaldag, 6. februar.

– Jeg er jo utdannet designer, derfor tok jeg på meg dette oppdraget og siden jeg kunne bruke det samiske flagget, så tok jeg arbeidet, sier Båhl.

Det samiske flagget er med i begge frimerkene, med motiver av samemøtets mor Elsa Laula Renberg i den ene og sametingsbygningen i den andre.

Viktig å være med

Posten Norge har valgt å kalle jubileumsfrimerke Tråante 2017, samme som feiringen i Trondheim fra 5. til 12. februar heter.

– Hundreårsjubileet er en viktig begivenhet for Norge og spesielt for samene, derfor er vi glade for at vi kan gi ut to flotte frimerker for å feire det, sier konsernsjef Tone Willie i Posten.

Begge frimerkene har valør A Innland, og kan brukes på vanlige brev under 20 gram i Norge. Hvert av frimerkene har et opplag på 1.590.000 frimerker.

Vil ha det i Sverige

Kunstner Astrid Båhl får vi tak imens hun er på Jokkmokk-markedet i Sverige, og der har mange fått med seg at et slikt frimerke blir utgitt i Norge på samenes nasjonaldag.

Kunstner Astrid Båhl har laget jubileumsfrimerkene for Posten Norge. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– De hadde ønsket seg slike jubileumsfrimerker i Sverige også, men jeg kan jo sende brev til vennene mine i nabolandet med frimerket, så da får de jo også det.

Den samiske kunstneren håper at folk liker frimerkene og at mange vil skaffe seg dem.

Neste uke vil også Norges Bank utgi en samiskinspirert mynt til 100-års jubileet.