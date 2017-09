Arvid Jåma har fått samlet seg litt. Vi treffer ham like etter at han har fått diplomet og blomstene.

Han er blitt oppringt tidligere på dagen, endog mast litt på om han kommer til kultursenteret Saemien Sijte i Snåsa på kvelden. Jo, han kommer, bekrefter han, men skjønner ikke helt hvorfor det er så om å gjøre at han er der, uten noen som helst oppgave under arrangementet.

Overrasket

– Det var veldig overraskende. Jeg ble litt slått ut med det samme. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Det er mange jeg kunne ha delt prisen med, sier han.

Sørsamiske rettigheter

Arvid Jåma får prisen for arbeidet sitt for sørsamiske rettigheter og kultur. I juryens begrunnelse vektlegges det at han har brukt hele sitt liv til dette.

– Han har har vist en imponerende styrke. I hele hans voksne liv har han kjempet mot storsamfunnetrs økende krav om å ta reinbeitearealer til andre formål. En kamp som fortsatt pågår, sa fylkesråd for kultur i Nord-Trøndelag, May-Britt Lagesen under tildelingen.

Motvekt

– Arvid Jåma har også engasjert seg for samisk kultur på mange måter. Han så tidlig betydningen av å registrere sørsamisk tilstedeværelse som en motvekt mot historikeres innvandringsteorier.

Det gjorde han både gjennom å registrere kulturminner og registrere slekter, fortsatte Lagesen.

– Han er en flittig formidler og foreleser og deler gjerne sin kunnskap med alle, heter det i juryens begrunnelse.

Lært av mor

Han liker å fortelle, bekrefter Arvid Jåma etter tildelingen. Det har han etter sin mor.

– Som ung ble man lei av alle fortellingene, men nå ser man jo nytten av dem, ler han.

Juryen

Det er første gang at den sørsamiske kulturprisen deles ut. Kulturprisen er opprettet av Nord-Trøndelag fylkerskommune. I tillegg til Nord-Trøndelag fylkeskommune har juryen bestått av representanter fra de samiske institusjonene Samien Sijte, Gïelearnie og Gïelem nastedh.