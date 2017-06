Festivalgkampen er i gang

Festivaler, messer og markeder av ulike slag trekker folk. Så også med den tradisjonelle Skogvokterdagen på Storjord i Saltdal. Det vet også de som vil inn i politikken.

– Jeg oppfordrer samene til å skrive seg inn i Sametingets valgmanntall, og selvsagt også å ta del i valgarbeidet vårt nå før valget.

Det sier en smilende Mikkel Eskil Mikkelsen, som er førstekandidat til Sametingsvalget til høsten for NSR i Vesthavet valgkrets.

Mikkelsen har stand under Skogvokterdagen under fanen til Norske Samers Riksforbund (NSR).

Viktig

Mikkelsen vil først og fremst at samer skal skrive seg inn i Sametingets valgmanntall for derigjennom å ha mulighet til medbestemmelse til høstens valg.

– Jeg kjenner ikke så mye folk her. Derfor er det ekstra spennende å komme hit for å bli kjent med folk her, og høre dem fortelle om deres samiske bakgrunn, og hvordan deres samiskhet er.

– For jeg ser at det samiske har våknet til igjen, som i Fauske. Og ordføreren her i Saltdal snakker om å ta i bruk samiske navn og få dem på skilt langs ferdselsårene. Det er derfor det er så viktig å komme hit, påvirke samene her til å skrive seg inn i manntallet.

Betyr mye

En av førstegangsvelgerne som er i ferd med å skrive seg inn i manntallet er Malin Ranberg fra Røkland i Saltdal.

Malin Ranberg (20) er stolt av sin samiske bakgrunn, og skal stemme ved Samtingsvalget for første gang. Foto: Sander Andersen / NRK

Med godt festede røtter i det pitesamiske skal hun stemme for første gang til høstens Sametingsvalg.

– Jeg er veldig stolt av min bakgrunn, og det skal bli spennende med at man kan få gi en stemme til de man vil ha inn i Sametinget. Det er viktig for meg å gi den stemmen. Det betyr nemlig mye for meg.

