Får bygge vannkraftverk som kan påvirke reindrifta

Reindrifta i Rendalen reinbeitedistrikt, friluftsinteresser og biologisk mangfold vil kunne bli påvirket av en ny kraftverk i Lyngen.

Det sier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. Likevel gir de tillatelse til å bygge.

– Avbøtende tiltak vil redusere virkningene slik at disse ikke blir uakseptable for verken distriktet eller andre allmenne interesser.

Det er Norsk vannkraft AS som har fått løyve til Reinelv kraftverk i Reinelva i Lyngen kommune.

– Hovedsakelig i anleggstida

Utbyggingen vil kunne ha innvirkninger på flyttleien til reindrifta, friluftsområde av særs høy verdi og biologiske verdier.

– Virkningene er hovedsakelig knyttet til anleggstiden, og en betingelse for løyvet er derfor at utbygging skjer på en slik måte at reindriftsinteressene og andre allmenne interesser ikke blir skadelidende.

NVE mener at ulempene kan avgrenses og vurderer at nytten av tiltaket er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gir derfor løyve til bygging av Reinelv kraftverk på nærmere fastsette vilkår.

Kraftverket vil nytta et fall på 125 m og vil ha forventet produksjon på om lag 4,7 GWh. Dette tilsvarer til strømbruken til 235 husstander.