Færre med adresse Oslo i samemanntallet

– Mange har hørt at Oslo er landets største samekommune. Dette kan være riktig, men i samemanntallet er det bare 848 med adresse i Oslo, mot 1.400 i Karasjok og 1.580 i Kautokeino, sier valgmedarbeider Kjell Olav Guttorm ved Sametinget til Klassekampen.

Valgmedarbeider Kjell Olav Guttorm i Sametinget kan fortelle om en rekordøkning av innmeldelser til Sametingets valgmanntall. Foto: Regine Emilie Mathisen

I løpet av det siste året har innmeldingen i samemanntallet vært rekordhøy.

16.958 personer over 18 år er nå̊ innmeldt i samemanntallet og har stemmerett ved årets valg. I løpet av det siste året har antallet økt med 1.500, noe Guttorm mener er en rekordøkning.

Han påpeker at ingen med sikkerhet kan si hvor mange samer det er her til lands. Tallet varierer fra 30.000 til over 60.000.