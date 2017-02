Evenskjer, kommunesenteret i Skånland kan snart få samisk navn. Stedsnavnstjenesten i Sametinget foreslår at det samiske navnet blir Skánik. Det er i dag to navn som brukes på samisk, Skearri og Skánik.

Bygda Grov kan også få godkjent samisk navn, Roahpa eller Roabadállu. Disse navnene er nå sendt ut på høring.

Ordfører i Skånland, Helene Berg Nilsen, syns det er viktig å få vedtatt de samiske stedsnavnene.

– Vi ønsker å få vedtatt de samiske stedsnavnene og etter hvert få skiltet bygdene også på samisk, sier Berg Nilsen.

Mye arbeid med samiske stedsnavn

Hinnøy og omegn sameforening (NSR) har arbeidet i over 20 år med å få synliggjort de samiske stedsnavnene. Leder, Runar Myrnes Balto, i Hinnøy og omegn sameforening er fornøyd.

– Det gjør meg glad at Skånland kommune tar på alvor at Evenskjer også har et samisk navn, sier Myrnes Balto.

Myrnes Balto mener at det er mange som fortjener heder og ære. De som startet med arbeidet å få anerkjent det samiske og samiske stedsnavn, de skal ha en stor takk. Det har ikke alltid vært enkelt å jobbe med de samiske sakene, sier Runar Myrnes Balto.

Narvik fikk sin tospråklige skilt nylig og i Harstad ble nye skiltet avduket på samenes nasjonaldag 6. februar.

Det samiske skiltet i Harstad ble avduket 6. februar av Harstad-ordfører Marianne Bremnes og Barbro Lill Hætta. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det har vært hardt arbeid, som flere generasjoner har vært involvert i. Det er gledelig at det også løsner for det samiske også i Skånland, sier Runar Myrnes Balto. Han er også veldig fornøyd med at Skånland kommune skal søke om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Det er også flere andre bygdenavn og naturnavn i Skånland som er ute på høring.

.