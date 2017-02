Rákkis nuorat bohtet busses olggos. Vázzi deivet sii Guovdageainnu nuoraid lávlumin joatkkaskuvlla olggobealde.

Maret Sofie Turi beasai deaivat Eurohpá nuoraid, ja dasa lassin oahpahit sidjiide vehá sámegiela. Foto: Line Alette Bjørnback Varsi / NRK

Sámenuorat sávvet sin bures boahtin ja dasto vulget sisa skuvlii, go áigumuš otná beaivái lea čájehit olgoriikalaččaide sin árgabeaivvi ja sámi kultuvrra.

Ožžo EU-ruđaid

– Mii oaččuimet veahá ruđa Rasmusis, dat lea hui stuorra organisašuvdna mii sáhttá sáddet ohppiid meahttá Europa ja das mii ožžuimet ruđa buktit ohppiid Guovdageainnu joatkkaskuvlii, muitala oahppi Maret Sofie Turi.

Guovdageainnu joatkkaskuvlla nuorat leat ráhkadan bádji. Bájis leat iešguđetlágan stašuvnnat gos sii ohppet earet eará lávvu ceggema birra, hukset sámi vistiid, gávttiid, sámi dujiid ja luđiid birra.

LÁVLUT: Joatkkaskuvlla nuorat lavlumin gussiidde Foto: Line Alette Bjørnback Varsi / NRK

Gussiin lea maid vejolašvuohta oahppat veahá sámegiela. Loahpas sámegiel bájis lea eksámen, ja sii ožžot diploma go leat čađahan eksámena.

– Bádji lea mannan hui bures, sii leat hui movttegat ja árttalaččat, mojohallá Turi.

Geahččaladdamin sámegiela

Oahppi Greikkas eret lea okta máŋgasiiguin guhte lea mátkkoštan gitta Guovdageidnui. Son maid lea viggamin oahppat vehá sámegiela.

– Mu mielas lea sámekultuvra erenoamáš, ja mun in diehtán sápmelaččaid birra ovdal go dal. Lean oahppan hui olu otne, oahpaheaddjit ledje hui čeahppi. Go mun joavddan ruoktut de gal boađan mun muitalit mu skihpáriidda dán vásáhusa birra.