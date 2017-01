Det er en sjarklavvo som er blitt bygd. Det er Arne Kvandahl og sønnen Jon Kvandahl sammen med en nabo som har satt opp denne spesielle lavvoen.

Kvandahl ønsker å få frem det sjøsamiske i Vesterålen, derfor har han bygd en sjarklavvo.

– Det er for å fremheve våre forfedre, sjøsamene, sier Arne Kvandahl.

Arne Kvandahl ønsker at mange skal bruke sjarklavvoen. Foto: Mathis Eira / NRK

Mange samer i Vesterålen

I følge lokalhistoriker Johan Borgos er det flere enn hver femte i Vesterålen har samisk bakgrunn.

Arne Kvandahl ønsker å invitere barnehager til sjarklavvoen, slik at unger blir kjent med den sjøsamiske kulturen.Det er viktig at bygget ikke bare blir stående til pynt, at det er mange som bruker det.

Leder Arild Pettersen Inga i Vesterålen og omegn sameforening mener at dette ufarliggjør det samiske.

– Det er bra at det samiske synligjøres, det er få samiske symboler i Vesterålen, sier Inga.

Sjarklavvoen er ved fjæra på Bygdnes i Sortland. Svein Ivar Svendsen syns lavvoen er et fint og orginalt byggverk.