– Man begynner nesten å bli vant med beitekriser. Det er egentlig bare noe vi er nødt å stå i og komme oss forbi, rett og slett, sier lederen i Skjomen reinbeitedistrikt Lars Erik Niia.

For to år siden ble det erklært beitekrise i distriktet hans.

Årsaken er to lange mildværsperioder som kom på nyåret.

Mildværet har fått snøen til å smelte. Deretter har en kuldeperiode gjort at dette har fryst og vannet har dannet et tykt islag som dekker bakken. På grunn av det tykke islaget kommer ikke reinen seg igjennom og når maten under isen.

I distriktet er det bare to siidaer.

– Vi har ikke så mye folk, så det røyner på oss som holder på med det. Men vi får noen hjelp av utenforstående også som vi leier inn for å kjøre fôr, sier Niia.

Dårlig beite kan påvirke psyken til reineierne.

Reineier Lars Erik Niia sammen med sønnen William (11). Foto: Lars Erik Niia

Beitekrise i år også

– Det er faktisk det fjerde av de fem siste årene at det nå er beitekrise, sier Stein Tage Domaas.

Klimaendringer kan være en del av grunnen til de hyppige beitekrisene.

Han er underdirektør i seksjon for areal og reindrift hos statsforvalteren i Nordland.

– Det er de vekslende mildværsperiodene med regn mellom kuldeperiodene som gjør at beitet fryser ned, så reinen ikke kommer seg ned til maten, sier han.

Underdirektør for Statsforvalteren i Nordland, Stein Tage Domaas. Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren

Statsforvalteren skal nå undersøke om det er flere steder hvor det er vanskelige beiteforhold.

– Vi vet at det er noen utfordringer sørover også. Beredskapsutvalget skal ut og se på Balvatten, Saltfjellet og Ilgruben i alle fall. Det er mange ting som tyder på at det går feil vei der, sier Domaas.

– Dette gir konsekvenser

Som en direkte konsekvens til låste beiter må reineirne nå begynne med fôring.

– Det finnes en del rykende fersk forskning som viser at det gir en del utfordringer. Spesielt for første års kalven som dermed ikke lærer seg å finne mat på egen hånd, som kan i seg selv bli et problem selv om det ikke blir beitekrise neste år, sier Domaas.

Til reindriftsforhandlingene i år ble det levert inn en rapport der det er gått igjennom hvilke konsekvenser beitekrisene har for reindriften.

Reinen spiser lav på marken, og er eksperter på å grave frem "godsakene" gjennom store mengder snø. Men is er noe annet enn løs snø, og det skaper store utfordringer, og i verste fall hungersnød for reinen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Tidligere var det vanlig at når man fikk låste beite så kunne man slippe reinen, slik at reinen selv kunne finne mat i skogbeltet, andre plasser og så videre. I dag er arealer oppbrukt til andre ting slik at å slippe rein ikke er en løsning, sier Domaas.

– Dermed vil det være en annen type problem som reindriften står overfor, fordi fleksibiliteten ikke er det den en gang var, sier han.

– Så må man prøve innenfor dagens ramme å være så fleksibel som mulig.